《外匯達仁－盧楚仁》聖誕快樂，美元快落！

《外匯達仁》美國稅改大局已定，就算如美國總統特朗普所說，稅改可刺激美國經濟增長，

但政府背負著的財赤卻大規模惡化，付出沉重代價。評級機構已密切注視有關情況會否轉壞而需

要下調美國信貸評級，對美元來說絕對是有後顧之憂。另一邊廂，歐元區經濟更被一致看好，但

就不用背負著財赤惡化的包袱，這正是吸引交易員買歐元棄美元的主因，更何況歐元區尤其是德

國的經濟數據比美國更好。特朗普經常標榜稅改後會有大量美企回流美國本土，但這卻是他個人

良好意願。相反，因為英國要脫歐，駐倫敦作為歐盟總部的金融機構和銀行，就必須搬往歐盟成

員國作為新總部，令大量資金及金融高管人才湧入歐元區，並創造大量就業機會，因此歐元受商

業性買盤推動下而節節向上。



＊５０％美國人反對稅改＊



明年初開始，美國中期選舉的拉票活動便會拉開戰幔，以目前形勢判斷，共和黨在特朗普的

帶領下，選情被全面看淡，若民主黨奪回參眾兩院國會的控制權，那麼特朗普便有機會因通俄門

而被彈劾下台。根據美國傳媒做的最新民調，有５０％的美國人反對稅改，這民意逆轉，定必令

共和黨在中期選舉中流失選票而有機會落敗，令美元在２０１８年存在極大隱憂。

在此預祝經濟通讀者們聖誕快樂，身體健康！

《ｉＢＥＳＴ ＦＩＮＡＮＣＥ高級副總裁 盧楚仁》

