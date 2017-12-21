《午市前瞻》假期在即港股續區間上落，２９３５４╱５６３見阻力

《經濟通通訊社２１日專訊》隨著市場逐漸淡化稅改效應，加上聖誕臨近投資者高追意慾減

弱，美股續於高位爭持，道指跌２８點，報２４７２６點。受外圍回軟拖累，港股今早（２１日

）窄幅低開２４點，報２９２０９點。開市不久港股雖一度跌８８點，低見２９１４５點，惟隨

著中資金融股表現向好，加上港交所（００３８８）再獲資金追捧，港股半日走勢多以拾級而上

為主，最多攀升１６４點，高見２９３９８點，創１１月２９日以來新高，最終半日升幅稍微收

窄至１４４點，報２９３７８點。主板成交４８１﹒０８億元。

國指升１０４點或０﹒９％，報１１６１０點。滬指升１５點或０﹒５％，報３３０３點。



＊平保獲資金掃貨領漲藍籌＊



內險股全線獲資金追捧，其中，平保（０２３１８）半日成交高達２３﹒４億元，漲

２﹒５％，報８２﹒２５元，為表現最好藍籌。太平（００９６６）亦升２﹒４２％，報

２９﹒６元。國壽（０２６２８）則漲１﹒２％，報２４﹒６元。新華保險（０１３３６）揚１

﹒１６％，報５２﹒４５元。

內銀股則普遍升不足１％，建行（００９３９）漲０﹒２９％，報７﹒０２元。工行

（０１３９８）升０﹒４８％，報６﹒２６元。中行（０３９８８）揚０﹒５３％，報

３﹒８元。

重磅股方面，騰訊（００７００）連日來於４００元附近爭持，半日升１﹒１％，報

４０１﹒８元。港交所漲１﹒４６％，報２３６元。友邦（０１２９９）揚１％，報

６３﹒２５元。中移動（００９４１）跌０﹒４５％，報７７﹒３元。



＊稅改獲通過多隻工業股向好＊



美國參眾兩院正式通過減稅方案，相關工業股份普遍向好，創科（００６６９）漲

４﹒０６％，報４８﹒７元。信義玻璃（００８６８）升４﹒２４％，報９﹒５９元。敏華

（０１９９９）揚３﹒７％，報７﹒３３元。個別相關零售股僅窄幅上落，萬洲（００２８８）

升０﹒７％，報８﹒６９元，盤中高見９﹒３１元，創歷史新高。新秀麗（０１９１０）僅升

０﹒１４％，報３５﹒６５元。

本地地產股現頹勢，九置（０１９９７）跌１﹒９％，報５１﹒７元，為表現最差藍籌。恆

地（０００１２）跌１﹒２％，報５０元。新地（０００１６）軟０﹒４７％，報１２６﹒９元

。信置（０００８３）跌０﹒６％，報１３﹒３元。

聯想控股（０３３９６）半日急升１１﹒７％，報３０﹒５元，暫連漲五日，以現價計，累

升４５﹒６％。中央經濟工作會議昨日結束，會議提到要加強防治污染，昆侖能源

（００１３５）升２﹒９７％，報８﹒３１元，盤中高見８﹒３５元，創逾兩年半高。



＊葉尚志：蒙牛世盃消息屬借題發揮，待股價稍回才考慮＊



第一上海證券首席策略師葉尚志對《經濟通通訊社》表示，中央經濟工作會議閉幕，對港股

未有太大啟示，因並無太多新概念，主要仍集中於金融業防風險方面。臨近聖誕及新年假期，預

計港股將會繼續於區間上落，目前港股好淡分水線在２８８００水平，並於大型下跌裂口

２９３５４至２９５６３見阻力。

蒙牛（０２３１９）昨日（２０日）宣布成為２０１８年世界盃官方贊助商，股價炒高，並

於今日現回吐。葉尚志指出，消息實屬「借題發揮」，市場在為股市尋找新題材，而由於內地消

費升級，食品及消費類板塊亦受惠，整體股價向好。預計蒙牛中長期仍有力再向上，但由於目前

已炒高不少，不建議現價入手，可以稍待股價回落。（ｔｔ、ａｌ）

