《美元走勢－羅明立》英鎊處於小型下降通道，１﹒３３不容有失

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１３﹒４５ １１３﹒２０ １１３﹒３９

歐元╱美元 １﹒１８８２ １﹒１８６３ １﹒１８６８

英鎊╱美元 １﹒３３７０ １﹒３３４９ １﹒３３６３

美元╱瑞郎 ０﹒９８６４ ０﹒９８５２ ０﹒９８５９

美元╱港元 ７﹒８２９１ ７﹒８２０２ ７﹒８２７２

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《美元走勢》美國稅改方案已獲通過，只待總統特朗普簽署便可以實行，但市場早已消化有

關消息，即使昨日（２０日）公布的１１月成屋銷售量遠超出市場預期，以年率計達到５８１萬

戶，是１１年的高位，美元及美股並未受到太大的提振。



＊美匯連跌３日，非美貨幣普遍上升＊



美元走勢現時維持反覆偏淡，今晚（２１日）有美國第３季ＧＤＰ修正數據公布，相信難有

驚喜，聖誕節假期即將來臨，預期今明兩日的波幅會偏窄。美元匯價連跌３日，非美貨幣上升，

但英鎊卻例外。英國經濟一直受到脫歐影響，國際貨幣基金組織表示，預期英國明年經濟增長只

有１﹒５％，脫歐的不確定性已對央行的貨幣政策帶來影響。另外，英國１２月Ｇｆｋ消費者信

心指數連跌３個月，至負１３，是４年來最低，反映悲觀情緒正主導消費市場。

現時英鎊正處於小型的下降通道來震盪，短期內難有所突破，１﹒３３美元的支持位不容有

失。日本央行議息後維持貨幣政策不變，市場關注稍後行長的講話會否暗示明年有機收水。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１３﹒７０ １１１﹒２０ １１４﹒１０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８２０ １﹒１９５０ １﹒１７７０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３３１０ １﹒３４５０ １﹒３２６０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 賣出澳元 ０﹒７７００ ０﹒７５８０ ０﹒７７５０

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

