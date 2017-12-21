《小傳日記》魚缸高收迎聖誕，內險反擊畀個讚！

《小傳日記》花旗減稅方案終於成功通過！雖然缸友趁好消息出貨，不過都唔係好大沽壓，

道指噚晚（２０日）都只係微微跣低２８點收２４７２６點。香江今朝（２１日）開市時都差唔

多，象徵式低開２４點，但之後一班內險佬突然發威領軍，平保（０２３１８）衝前近３巴仙，

股王ＱＱ（００７００）都夾高近１巴仙雖然收市守唔住４００銀，但盤中高見４０２﹒４銀，

恆指一度被推高１９７點至２９４３１，係自１１月２９號以來新高，埋單時都有１３２點落袋

收２９３６７，Ｈａｐｐｙ！

至於Ａ場方面，中央經濟工作會議提出咗唔少政策，以民生環保為主，今日Ａ場都有番Ｄ力

氣，上番３３００關完場，帶動埋國指收市都有９１點進帳，收１１５９６。

過埋聽日（２２日）魚缸就會停賽過聖誕，下星期三（２７日）先開市，節日氣氛咁濃，今

日魚缸成交都有８８３億銀左右，已經算唔錯了！



＊北水掃平保升幅冠藍籌，內險向前衝財險獨見紅＊



神州保險佬喺呢個禮拜二（１９日）畀大和唱好，全線回勇後唞咗一日，今日又再突圍而出

，加上Ａ場上返三千三，一哥平保成為缸友入市掃貨主要對象，單佢一隻成交已經大嗱嗱有成

４６億銀，全日雖然唔算升咗好多，埋單有近３巴仙落袋，但都跑贏晒所有藍戰士，報８２﹒５

銀。咁多隻街坊入面，太平（００９６６）表現只係僅次於平保，都係彈高咗近３巴仙，報

２９﹒６５銀；壽仔（０２６２８）亦有逾１巴仙升幅，收２４﹒６５銀。

其他保險佬似乎有Ｄ腳軟，新華保險（０１３３６）升咗唔夠１巴仙，報５２﹒３５銀。人

保（０１３３９）就郁都冇郁，報３﹒８７銀。財險（０２３２８）就最「突出」，因為只有佢

一個見紅，全日跣低唔夠半個巴仙，報１５﹒０８銀。



＊復星購青啤股價夠標青，聯控五連升舍圖跌到驚＊



魚缸近日酒興大發，啤酒佬愈走愈上，就連大企業復星（００６５６）都來湊熱鬧！公司宣

布，斥資超過６６億銀，向朝日集團收購青島啤酒（００１６８）約２﹒４億股Ｈ股，足足佔青

啤Ｈ股３７巴仙股權。不過每股作價就好低，較青啤前收市價４０蚊折讓近三成二，每股

２７﹒２２銀。消息令青啤跌低逾６巴仙，報３７﹒４５銀。買家復星就愈升愈有，跳起近９巴

仙，報１７﹒６４銀！

另外，聯想控股（０３３９６）連升五日，一共累漲４３巴仙，單計今日已經飛起近１０巴

仙，報３０銀，盤中仲高見３１﹒７銀，創近兩年高！

噚日先上場嘅愛康（０１７８９）表現唔錯，今日彈起逾１巴仙，報２﹒６７銀，高見

３﹒３４銀創上市新高。另一邊廂，舍圖（０８３９２）喺月中畀證監點名話股權高度集中喺少

數股東，今日股價繼續向下碌，唔見５２巴仙，報０﹒５７銀，不過比１０月上市時嘅０﹒２２

銀招親價，仲高出１﹒６倍！



＊衝破三千三Ａ５０翻生，生發發反彈粉絲有錢賺＊



仲有唔夠十日，缸友就要同２０１７年講Ｂｙｅ Ｂｙｅ，Ａ場雖然冇上年咁大起大落，但

今年就唔上唔落，以今日埋單計，滬指只係頂多升咗超過６巴仙，而香江同花旗國暫時都分別有

超過３３巴仙同兩成半，Ａ場就完全跑喺後面食塵。Ａ場冇運行，但今日喺保險佬嘅眷顧下，埋

單勉強企穩喺三千三關口，而跟Ａ場搵食嘅指數型基金（ＥＴＦ）全線彈返上嚟，最多缸友識嘅

南方Ａ５０（０２８２２）成交遠超其他街坊，成交有近１５億銀，全日升咗超過１巴仙，報

１５﹒６銀。

安碩Ａ５０（０２８２３）同華夏滬深三百（０３１８８）都彈起超過１巴仙，報

１５﹒１銀同４９﹒４５銀。生發發（００３８８）喺呢個禮拜二（１９日）畀北水掃貨而爆升

咗超過４巴仙後，今日成交都超過９億銀，所以股價都繼續有運行，全日彈起超過１巴仙，報

２３５﹒８銀，仲順便升破埋條廿天線。



＊搞分拆上市協鑫系飆前，稅改無阻礙創科升勢來＊



保利協鑫（０３８００）宣布，打算分拆旗下光伏硅材料業務喺神州上市，股價聞聲飛起近

９巴仙，報１﹒３５銀。旗下協鑫新能源（００４５１）就因為訂立兩份售後回租協議，亦都有

近４巴仙進帳，報０﹒５６銀。

花旗國稅改通過，受惠嘅企業繼續歡呼。創科實業（００６６９）跳起近６巴仙，報

４９﹒５銀。萬洲（００２８８）亦都跟住彈高近２巴仙，報８﹒７６銀。而信義玻璃

（００８６８）亦有逾５巴仙落袋，報９﹒７銀。

５Ｇ概念股落鑊，中興（００７６３）獲貝萊德增持，股價亦炒起逾４巴仙報２８﹒４銀。

５Ｇ概念今年第四季不時炒起，唔知會唔延續去出年首季呢？真係有待分曉啦。請請！



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