《真知灼見－溫灼培》紐元６８美仙龐大支持

《真知灼見》本周新西蘭公布的經濟數字好壞參半。恆天然在今年最後一次拍賣會上，拍出

的奶價按年比下跌１３﹒２％。而當地第三季流動帳赤字更見擴大至４６﹒７９億紐元。唯一較

理想是當地１１月淨移民人數繼續有所增加，增加了５千多人。由於新西蘭處於大選前夕，聯合

政府中的第一黨黨魁皮特斯（Ｐｅｔｅｒｓ）曾說過，新西蘭經濟依賴出口，難以理解強紐元對

當地經濟有何好處。現在當地的流動帳赤字在擴大，未知會否影響新西蘭政府對日後貨幣的走勢

意向。當然，對於紐元前景，整周的重頭戲是今晨公布的第三季ＧＤＰ數字。受惠於大量淨移民

人口及蓬勃建築業的推動，新西蘭第三季ＧＤＰ按年大幅增長２﹒７％，遠勝預期的２﹒３％，

並刺激娌元今早（２１日）挑戰並超越７０美仙位置。



＊新西蘭季度ＧＤＰ大增２﹒７％遠勝預期＊



圖表上看，７０﹒５０美仙是紐元的一個較大阻力位。假使突破下一目標或有機會挑戰

７２美仙。不過，若從基礎因素分析，就未必能配合紐元的上升。首先，新政府致力打擊當地樓

市，禁止海外人買當地二手樓。所以可想像往後的建築業以至經濟多少會受到影響。再者，自美

國通過了稅改方案後，美國１０年債息上升得相當快，瞬間已靠近２﹒５％水平。如美債息續升

，與新西蘭同期債息拉遠，這隨時會對紐元做成壓力。但是，因應當地良好的第三季經濟增長數

字，料紐元於６８美仙也應找到其支持。對於新西蘭前景筆者只會給予中性的評級。

《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

