《保險睿見－謝佩蘭》為新年許願：長久健康豐盛

《保險睿見》２０１７年即將過去，為了迎接新的一年，很多人都會許下新年願望，期望在

２０１８年活得更精彩、更有意義。要達成新年願望，當然要有周詳的計劃，才能描畫２０１８

年的理想藍圖。其實，無論你的願望清單是什麼，只要循？活得更長久、健康和豐盛三個方向，

成功指日可待！



＊活得長久＊



活得長久，最重要是活得開心，生活才會有意義！在新年，人人都想歡度佳節，共享天倫之樂。

一如往年，聖誕新年的好去處，不少得為大家締造溫馨歡樂回憶的友邦歐陸嘉年華，這個合家歡

盛事帶來娛樂性十足的節目和驚喜刺激遊戲的多重快樂體驗，離開嘉年華時，帶走的不論是毛公

仔抑或是幸福窩心的回憶，都會是滿載而歸的體驗！在嘉年華的旁邊，更有近日由保險公司贊助

重開的香港摩天輪，大家只需２０元便可乘坐摩天輪，欣賞維港兩岸壯麗的景色。生活多姿多彩

，心情自然愉快，做事亦都更得心應手！



＊擁抱健康＊



希望新一年身體健康，精神爽利，就要持之以恆投入健康生活。有保險公司推出了反傳統保

險概念的健康程式計劃，客戶投保特選保險產品便可加入成為會員，更可獲即時保費折扣和一系

列的獎賞優惠，鼓勵客戶以至全港市民一起體驗追求健康、享受獎賞的樂趣。

人生路上難免經歷高低起伏，所以要有適切和充裕的保障，從預防、保障到康復，在健康旅

程中，陪伴大家克服人生路上每個難關。現時有部分人士因為健康理由，而無法獲得所需要的保

障。幸好市面上有市場首創的醫療危疾產品，不斷擴大保障範圍，例如首創專保已患「三高」（

高血糖、高血壓或高膽固醇）人士，令更多人有機會獲得適切保障。大家就可以無後顧之憂，盡

情享受生活！



＊精彩豐盛＊



新一年，無論你的新年計劃是結婚、置業、進修抑或是旅遊嘆世界，願望大多要有充足資金

支持。究竟如何儲下第一桶金，把握人生機遇？

有些儲蓄保險產品，投資成分以股票類資產為主，保單價值可不斷滾存累積，潛在總回報率

可高達６﹒１９％。客戶不但可獲得保證現金價值，由第三個保單年度終結時起，每年亦可享有

非保證復歸紅利及非保證終期分紅，坐享長線的潛在資本增值。今日努力儲備財富，明日就可一

展抱負！

如果大家２０１８年都能朝？活得更長久、健康和豐盛三個方向邁進，再配合個人的努力和

把握時機，夢想再不是遙不可及，人生路上便可更上一層樓！

《友邦香港及澳門業務策略及市場策劃總經理 謝佩蘭》

