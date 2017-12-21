《股金豐采－涂國彬》美稅改長遠利經濟，惟加劇雙赤累美債

《股金豐采》美國參眾兩院終於達成一致，並正式通過投票，現在只待總統特朗普的簽署，

就會推行這項長期待已久的稅改。可以說，此次稅改所帶來的利好還是相當明顯，尤其是吸引全

球優質的企業湧向美國，帶動勞動力市場，實體經濟，老百姓的收入和消費等，形成一個良性循

環。



＊美國通過稅改，市場平靜＊



不過，有意思的是，真的落實後，市場的反應卻相對平靜。美國三大股指從高位回落，全部

收跌，即使是息口敏感的銀行股變動也非常有限。美匯指數獲得的動能也不足，只是在上周五（

１５日）受到消息面影響而反彈，進入本周就持續回落，明顯遇阻９４水平。在失守５０日線之

後，美匯指數昨日再跌穿１００日線，測試９３附近支持。在美元走軟下，非美貨幣獲得支持。

金價也受惠其中。在上周企穩１２５０美元，本周更躍上１２６０美元關口，動能持續，並

在昨日收在１２５０美元水平，今早更是升破２０日線，短線升勢或延續。白銀亦是跟隨黃金，

技術指標轉好，在重返１６美元之後，有意測試附近阻力。

相對來說，債市的波動更大，一方面，可以解讀成為，市場認可稅改利好經濟增長，何況在

加息周期，寧取股票而不取債券也。美債十年期收益率連續走高五日，三十年期收益率在本周的

這三日加速上行，倒是兩年期的相對穩定，從９月初開始持續震盪走高，與三十年期的利差持續

擴大。



＊八十年代美國經濟可堪參考＊



當然，另一方面，美債走低，也可以理解為，雖然減稅的背後理念，是要讓資源配置的決定

權，減少由政府代勞，而重新讓消費者和投資者有更大誘因，去作出私人的決策，從而增加經濟

活動和增長的動力。然而，究竟要有多少的誘因，產生多少的刺激，其實不太可能準確估算，熟

悉經濟政策者，無不知道這是容易估錯得離譜的玩意。

但無可避免地，一開始，在經濟活動得以大幅刺激而增長加快前，要面對實質稅率的下降，

以至短期的稅收減少，財政赤字增加，以美國上世紀八十年代的經驗，同時亦有貿易赤字的相應

增加。如此一來，要麼加快加息，要麼增加發債，但最終效果，債市都難有突出表現矣。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益）

