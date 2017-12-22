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即市新聞

22/12/2017 14:48

《陸言堂－陳永陸》年尾交投淡靜港股愈升愈有，部署明年升浪跡象

　　《陸言堂》Ａ股近期似在築底，找到短期支持位，恆指受美股帶動而反覆向上，１０天線繼
升破５０天線後，再升破２０天線。大市在近來的大環境中如此走上，市場意外，惟亦是意料之
內。
　　港匯於１１月中開始轉弱，前兩天更創出近兩年新高，一個月本港銀行同業拆息
（ＨＩＢＯＲ）也一日復日地抽升，港股理應受到資金緊張的影響偏軟才是。但由於同期美匯因
外圍年結而走弱，導致本港資金未有加劇流出，再加上南下資金經過兩日輕微淨流出後，再度回
復至淨流入２０多億元，恆指出現了突破格局，今天（２２日）在２９５００點水平高開且可維
持上升。其實恆指自低位反彈近１５００點，北水淨流入持續，這有幾分似是為明年大市升浪的
部署，也有點順道趁年尾交投淡靜夾倉的味道。

＊各地多項因素要留意，看資金會否撤出港股＊

　　美國參眾兩院已再度通過經合併修訂後的稅改法案，目前只餘下美國總統特朗普簽署立法的
最後一步，明年需緊盯美元、商品及加密貨幣的走勢，留意眾多因素會否導致資金撤出港股。
　　目前美元因美國加息步伐僅符預期而轉弱，有利亞太區股市的表現，也將利好油金等商品的
走勢。同時，近月金融界、維權投資者、甚至監管機管等人都明顯更頻密地表態看淡加密貨幣，
２１世紀鬱金香狂熱一說甚囂塵上，而這次比特幣（Ｂｉｔｃｏｉｎ）、以太幣
（Ｅｔｈｅｒ）、萊特幣（Ｌｉｔｅｃｏｉｎ）等幾隻最大市值規模的加密貨幣都自高位下跌約
兩三成，加密貨幣的市場情緒似乎跟年中時有點不一樣，委實離奇。假如資金真的撒出並基於美
元走弱的原因回流商品市場，單是商品價格趨升便夠谷起全球通脹壓力，逼使儲局加息。要記得
，屆時還有稅改法案的落實。

＊美加息步伐或加快，明年下半年股市變數多＊
　
　　稅改法案使美國企業滾存更多盈利，積儲更多現金。究竟美企會將現金用作回購、派息、提
升員工薪酬花紅、還是企業會用作投資呢？普遍取態仍是未知知數。假如美企選擇擴張業務、積
極招聘、又或與員工共享成果，當下又迎來商品市場走強，那麼美國的通脹壓力便會有所加劇，
提升加息步伐就變得更有必要，結果就是美元進一步走強，資金有更大原因離港。所以就算大市
於２０１８年上半年繼續造好，也得要當心下半年是否存在更多變數，續觀察市場走勢是否跟以
上劇本發展。《獨立股評人　陳永陸》

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