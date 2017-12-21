《日入而息》樂視香港清盤，傳鄭若驊任律政司司長，港股升逾百點

《今天重點》﹡樂視有限公司入稟高院申請自動清盤；樂視體育表示與樂視公司各自完全獨

立，將提供更好英超和ＮＢＡ內容；Ｎｏｗ ＴＶ指無收到樂視體育通知英

超播放出問題，安排一切如常

﹡傳律政司司長袁國強已提請辭，鄭若驊將接任；律政司辦公室表示不作評論

；鄭若驊不回應是否接任律政司司長；李慧琼稱不驚訝袁國強辭職；楊岳橋

批袁不能捍衛法治

﹡上月綜合消費物價指數升１﹒６％，料通脹壓力有限；本港上季國際收支盈

餘５５６億，經常帳盈餘５８０億；上季本地生產總值實質增長３﹒６％，

較第二季放緩；首三季零售銀行香港業務除稅前經營溢利增１３﹒９％

﹡上水新樂街住宅地市場估值分歧，最高達９３２２萬元



《即日市況》﹡港股曾創本月高位，收升１３２點報２９３６７，成交逾８８３億元



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒３８％險守３３００，內房芯片股領漲



《美元匯價》﹡英鎊處於小型下降通道，１﹒３３不容有失；歐元最新報１﹒１８７２╱

７５，日圓最新報１１３﹒４９╱５１



《公司業績》﹡ＡＥＯＮ信貸（００９００）首三季溢利升２１％至２﹒７億元



《公司資訊》﹡君陽金融（００３９７）認購康宏（０１０１９）股份與曹貴子無關

﹡ＶＩＣＯＮ（０３８７８）超購逾３８倍，一手中籤率８０％

﹡中能建設（０３９９６）Ａ股附屬中標廣西公路項目涉逾２６０億元人民幣

﹡友邦（０１２９９）與馬來西亞大眾銀行延長獨家銀行保險協議１５年

﹡協鑫新能源（００４５１）售後回租山西芮城光伏發電站設備及裝置；售後

回租內蒙包頭及福建浦城縣光伏發電資產

﹡東瑞製葯（０２３４８）旗下蘇州廠房獲得逾４億元拆遷賠償

﹡保華集團（００４９８）主席溢價逾７５％增持４﹒９８億股

﹡國泰（００２９３）明年１月起不可拆卸鋰電池「智能行李」不得寄艙或手

提登機

﹡御德（０８０４８）擬溢價逾５％「二供一」，淨籌５６９０萬

﹡報道稱恆生銀行（０００１１）告輝山（０６８６３）追債逾２億港元

﹡雅各臣（０２６３３）向復星醫藥（０２１９６）附屬增資近１億元人民幣

，獲抗生物藥品港澳獨家授權

﹡瑞安建業（００９８３）向退休行政人員購工程項目公司股權

﹡當代置業（０１１０７）向合夥人出售西安商住地塊權益，獲利４０００萬

元人民幣

﹡嘉年華（００９９６）與新地郭氏合作發展溫哥華高端綜合地產項目

﹡樂視有限公司入稟高院申請自動清盤；樂視體育表示與樂視公司各自完全獨

立，將提供更好英超和ＮＢＡ內容

﹡哈薩克礦業（００８４７）ＡＫＴＯＧＡＹ擴張項目已獲批准，明早復牌

﹡康達環保（０６１３６）成功通過樂平市南內河綜合治理工程競爭性磋商程

序

﹡眾安在綫（０６０６０）與順豐合作推區塊鏈雞，今起公開發售



《國企紅籌》﹡中石油與俄羅斯天然氣就遠東天然氣供應條款達成一致

﹡大連港（０２８８０）控股股東重組，實際控制人變為遼寧省國資委

﹡中國聯通表示千兆下載速率雄安新區試驗成功

﹡光大國際（００２５７）簽署三個垃圾發電項目

﹡金茂（００８１７）獲中證監許可發行最多４４億元人民幣債券

﹡重汽（０３８０８）未披露關連交易，被中證監列入市場誠信檔案；馬純濟

辭任中國重汽主席

﹡華晨（０１１１４）有信心明年豪華汽車增長逾兩成，並減金杯虧損

﹡中冶（０１６１８）荃灣西豪宅「逸璟．龍灣」預期於明年首季推售

﹡中國核能科技（００６１１）斥１﹒８８億元人民幣採購太陽能設備

﹡中國電信（００７２８）１１月４Ｇ淨增用戶數４６３萬戶，按月跌一成；

中國電信控股股東改名為「中國電信集團有限公司」

﹡重慶銀行（０１９６３）擬發７﹒５億美元境外優先股，息５﹒４厘；完成

發行境外優先股，集資４９﹒５億元人民幣

﹡雅士利（０１２３０）擬以禮品卡形式購特侖蘇及純甄產品，涉３８５萬元

人民幣

﹡濰柴（０２３３８）與西港燃料合作開發高壓缸內直噴技術天然氣發動機

﹡中通服（００５５２）控股股東中國電信集團改為國有獨資

﹡中國建材（０３３２３）與中材股份（０１８９３）合併獲中國反壟斷局批

准



《神州民企》﹡中國燃氣（００３８４）組合營發展液化石油氣運輸服務

﹡博大綠澤（０１２５３）中標山東商河縣城區ＰＰＰ項目

﹡騰訊金融雲與中英人壽建立大數據實驗室

﹡和諧汽車（０３８３６）目前有２１家獲授權的在建和待建４Ｓ店

﹡興業太陽能（００７５０）以８０００萬元人民幣出售湖南太陽能電站

﹡宏華（００１９６）出售２台陸地鑽機，涉３９００萬美金



《中國要聞》﹡今年棚戶區改造開工６０９萬套，投資１﹒８４萬億元

﹡中財辦副主任表示高質量發展下，消費將成主流

﹡百度與華為全面戰略合作，構建多贏移動和ＡＩ生態

﹡胡潤表示大中華區獨角獸企業１２０家，總估值逾３萬億元

﹡商務部表示新能源汽車全年銷售有望超７０萬輛

﹡滴滴再融資４０億美元，年度融資額達赴美上市規模

﹡中保監解除對浙商財險監管措施

﹡中證監方星海稱開放市場是化解金融風險的有效途徑

﹡人行７００億逆回購利率持平，淨回籠１００億；人行研究局局長表示改革

是防範金融風險唯一出路；人行徐忠稱中國降稅訊號不大，應加快關鍵領域

改革

﹡中日兩國據報將就熊貓債券框架達成協議

﹡易綱稱資本項目可兌換是漸進過程，無設時間表

﹡江南嘉捷今起停牌，近日將上會審核資產置換等事宜

﹡海航子公司發５億元永續債，票息８％創三年高位；新西蘭監管機構拒絕海

航收購ＵＤＣ Ｆｉｎａｎｃｅ

﹡渾水狙擊美國上市中國企業聖盈信，稱其業務並不存在

﹡歐盟對中國出口電動自行車啟動反補貼調查

﹡統計局盛來運稱今年有望首次迎來年度經濟增速提升

﹡阿里巴巴與寶馬合作拓汽車遠程服務，明年上半年上線；阿里巴巴與東航集

團達成全面戰略合作



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１５％，報１０４８８﹒９７點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱未來一年難啟２３條立法工作，要先創有利條件；黨國難以分開

，會深思熟慮後才執行中央的要求

﹡青協研究表示七成受訪青年認為政府不信任青年

﹡傳律政司長袁國強已請辭，律政司辦公室表示不作評論

﹡李慧琼稱不驚訝袁國強辭職；楊岳橋批袁不能捍衛法治

﹡鄭若驊不回應是否接任律政司司長

﹡政府委任施熙德及再度委任謝錦強為財務匯報局程序覆檢委員

﹡「長毛」梁國雄提司法覆核，指修改議事規則違基本法

﹡屋宇署１０月批２３份建築圖則，准動工住宅涉８２５伙

﹡觀塘業發工廈二期強拍，伯恩光學楊建文以１６億元購

﹡深股通額度全日用６﹒２億元；滬股通額度全日用７﹒４億元

﹡滬股通深股通明日起關閉，港股通２５及２６日關閉，２７日重啟

﹡貨運業屬意港珠澳大橋過境巴士每程收２００元人民幣

﹡上月綜合消費物價指數升１﹒６％，料通脹壓力有限；本港上季國際收支盈

餘５５６億，經常帳盈餘５８０億；上季本地生產總值實質增長３﹒６％，

較第二季放緩；首三季零售銀行香港業務除稅前經營溢利增１３﹒９％

﹡醫管局為應對冬季服務高峰期將加設７００張短期病床

﹡上水新樂街住宅地明截標，估值約７４６０萬元

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