《日出而作》倫敦油兩年半高位，美元三連跌，加泰選舉獨派勝出

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４７８２．２９ 升 ５５．６４點╱０．２３％

標普５００ ２６８４．５７ 升 ５．３２點╱０．２０％

納斯達克 ６９６５．３６ 升 ４．４０點╱０．０６％

倫敦富時１００ ７６０３．９８ 升 ７８．７６點╱１．０５％

法蘭克福ＤＡＸ １３１０９．７４ 升 ４０．５７點╱０．３１％

巴黎ＣＡＣ４０ ５３８５．９７ 升 ３３．２０點╱０．６２％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１３．３３，歐元兌美元１．１８６６



《最新資訊》﹡美參眾兩院通過臨時撥款，政府維持運作至下月１９日

﹡美國上周初申領失業金人數增加２萬人，增幅較預期大

﹡美國第三季經濟增長年率終值向下修正至３﹒２％

﹡私樓首十個月１﹒９萬伙動工，十七年高

﹡恆地（０００１２）元朗尚悅１０特色戶，料下月提價２成推

﹡恆隆集團以３﹒３億元出售荃灣灣景花園商場

﹡倫敦油升至２０１５年６月高位，金價靠穩

﹡南韓康體中心大火，最少２９人死

﹡無視特朗普威脅，聯合國通過反對美承認耶路撒冷地位

﹡ＭＰＦ連升１２個月，人均進帳２﹒６萬

﹡美股升銀行能源股領漲，十年期美債息曾見９個月高

﹡聖誕假期前夕交投淡靜，美元連跌三日

﹡加泰議會選舉結束，撐獨立政黨有望取得過半數席位

﹡美圖（０１３５７）獲主席蔡文勝增持，涉資３００６萬元

﹡紫光（００３６５）三日共斥８５３２萬元購聯想控股（０３３９６）股份

﹡聯想控股（０３３９６）不知悉韓國娛樂公司Ｂｉｇ Ｈｉｔ上市計劃消息

﹡銀公訪京，外管局正研優化債券通

﹡羅啟瑞籲匯豐交紀錄，勿阻羅老太時間



《國企紅籌》﹡中國鐵建（０１１８６）中標孟加拉鐵路項目

﹡深圳國際（００１５２）料今年稅前盈利大增６０％



《神州民企》﹡中國智能交通（０１９００）終止收購能源設備業務

﹡中綠（００９０４）中期虧損收窄至１１５０萬，不派息



《中國要聞》﹡職業年金首單將入市，料流入Ａ股３０００億元

﹡Ｆｂ和Ｇｏｏｇｌｅ將加大在中國硬件部署

﹡上海金融辦：Ｐ２Ｐ備案管理從嚴把控、不設指標

