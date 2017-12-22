《窩輪匯智－劉嘉輝》期權、窩輪大不同？（Ｉ）

《窩輪匯智》今年以來，恆指於年初約兩萬二水平，由頭升到尾一度高見３０１９９點，個

別重磅藍籌股如騰訊（００７００）翻了一番的同時，一些二三線如汽車及內房股更錄得數以倍

數計的升幅，投資者關注正股走勢之餘，今年亦有不少投資初哥入場以衍生工具小試牛刀。筆者

近期接到不少投資者來電，詢問一些輪證的基本知識，當中不乏對產品存有誤解。因此，筆者將

一連兩周，於此欄與讀者分享一下一些較重要的概念。



首先，有投資者會問，到底期權與窩輪有何分別？同樣有槓桿功能，與其買靠發行商出窩輪

，何不自己用期權作部署？雖然期權與窩輪同樣是衍生工具，但它們的潛在風險及回報卻截然不

同。



簡單而言，產品選擇方面，期權部署投資者可選擇長倉（即Ｌｏｎｇ認購證╱認沽證）或空

倉（Ｓｈｏｒｔ認購證╱認沽證）；而以窩輪部署則只限長倉（看好為認購證╱看淡為認沽證）

。無論以期權或是窩輪作部署，都要留意產品行使的機會，即能否於到期前由價外變為價內。



其本上，窩輪是由期權衍生出來的槓桿式產品，與期權最大的分別之一，是其「輸有限」的

特性，即持有窩輪即最壞情況會損失全部本金。相反，沽出期權收取期權金，遇上市況突變有機

會會被追收保證金。此外，兩者的市場秩序亦有別，窩輪發行商在上市文件列明的情況下須提供

主動報價，期權則由期權莊家負責。



買賣涉足複雜衍生產品之前，緊記認識清楚買賣機制。到底具體部署上有又何分別？下期再

續。《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

