《盤後部署》港股假期前交投淡靜，悶局料持續至年底

《經濟通通訊社２２日專訊》美國稅改效應帶道指重磅股波音及電訊商ＡＴ＆Ｔ造好，加上

美國參眾兩院通過臨時撥款，美股造好。港股ＡＤＲ預託證券報價上揚，帶動港股今早高開

１３７點報２９５０５，消費食品股繼續成為市場焦點，最終港股以全日最高位收漲２１０點或

０﹒７２％，報２９５７８點，再創出本月高位，收復１１月３０日下跌裂口（２９３５４至

２９５６３）。

不過，由於聖試假期前及年尾關係，主板成交只錄得７１８﹒３億元，按日縮減

１８﹒６７％。

國指則升５６點或０﹒４８４％，報１１６５３，滬指跌０﹒０９％或３點，報３２９７。



＊濠賭股炒作過後現回吐，內需股跑出可吼實龍頭＊



濠賭股最近兩日的走勢轉頭向下，主要由於早前炒作聖誕及新年長假期的概念，以銀娛為例

，該股本月初至月內高位的６３﹒５５元，已累升逾１３％，該高位亦創下超過三年高。可是該

利好消息已炒作一段時間，在聖誕前夕出現回吐亦屬正常。高追入市的投資者不用急於止蝕，德

銀早前曾指出板塊的估值仍然吸引，而匯證及花旗預計１２月賭收將有兩成增幅，料行業可以繼

續向好。

雖然大市走勢沉悶，但內需股連日繼續造好，蒙牛（０２３１９）仍借奪世界盃贊助商席位

而炒上。投資者可以多留意行業龍頭股，包括蒙牛、達利食品（０３７９９）、潤啤

（００２９１）等。



＊港股成交聖誕前夕例跌，料悶局將於今年內持續＊



港股成交金額連續多日均錄得低於１０００億元，而大市走勢亦維持在區間內上落，未有太

大變動。綜合彭博數據，港股成交額在聖誕前夕均會見明顯的收縮，於２０１１年至２０１６年

，聖誕周的日均成交額按周下跌５﹒５％至４３﹒８％。

踏入今年最後幾個交易日，基金陸續收爐，較少作出重大投資決定，而「粉飾櫥窗」工作料

早已完成，散戶亦未有積極入市，加上下周一（２５日）及周二（２６日）為聖誕節假期，相信

在假期期間，不會有重大消息公布。市場普遍期望能夠在２０１８年重新上路，預計港股悶局將

會在今年剩下的交易日內持續，交投需到１月才能重新變得暢旺。（ａｌ）

