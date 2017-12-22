《經濟通通訊社２２日專訊》比特幣於亞洲時段下午跌幅進一步擴大，現急挫近１７％至
１２９６９﹒６美元，若以１９５１１美元的歷史高位計算，跌幅達３３％。
芝商所（ＣＭＥ）比特幣１月份期貨，現報１３６３０美元，成交５９４張；而芝加哥期權
交易所（ＣＢＯＥ）比特幣１月份期貨則報１３７７０美元。（ｍｎ）
22/12/2017 15:18
【代幣狂熱】比特幣現急插１７％，跌穿１３０００美元關口
《經濟通通訊社２２日專訊》比特幣於亞洲時段下午跌幅進一步擴大，現急挫近１７％至
１２９６９﹒６美元，若以１９５１１美元的歷史高位計算，跌幅達３３％。
芝商所（ＣＭＥ）比特幣１月份期貨，現報１３６３０美元，成交５９４張；而芝加哥期權
交易所（ＣＢＯＥ）比特幣１月份期貨則報１３７７０美元。（ｍｎ）
|生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】天價大刁不絕 中環中心402億元售中資
|生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】四度誕地王 逾千億賣地收入令庫房再水浸
|生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】二手樓價升逾11% 「上車靠父幹」成風
|生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】新盤有價有市 長實套現515億成吸金王
|生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】學者：明年未有誘因爆煲 加息為最大風險
|生財有道22/12/2017
【回顧展望－基金】瑞銀：明年續看好科技股板塊 港股趁回調買入
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰