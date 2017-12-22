【代幣狂熱】比特幣現急插１７％，跌穿１３０００美元關口

《經濟通通訊社２２日專訊》比特幣於亞洲時段下午跌幅進一步擴大，現急挫近１７％至

１２９６９﹒６美元，若以１９５１１美元的歷史高位計算，跌幅達３３％。

芝商所（ＣＭＥ）比特幣１月份期貨，現報１３６３０美元，成交５９４張；而芝加哥期權

交易所（ＣＢＯＥ）比特幣１月份期貨則報１３７７０美元。（ｍｎ）

