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即市新聞

22/12/2017 09:30

《談國論企－黎偉成》企業家信心連升七季俏看宏觀經濟

　　《談國論企》中國的商業環境於２０１７年四季度保持良性的發展佳態，因企業家的（１）
信心指數處連續第七個季度上升，主要受惠於（２）經營景氣指數和（３）盈利指數皆除徐提升
，特別是（４）國內訂單指數連續三季返回至５０以上臨界點的擴張水平，抵銷（５）出口訂單
反覆收縮、（６）原材料購進價格及產品銷售價格上升等壓力，遂對（７）宏觀經濟熱度漸見改
善。整體國民經濟全年基本保持穩中求進的成長，為可預期的發展。
　
＊盈利為近１０年之高改善資金周轉銷貨款回籠＊
　
　　來自中國人民銀行調查統計司所發表的《２０１７年第四季度企業家問卷調查報告》的資料
，企業家對經濟和經營環境等個方面的看法普見正面，即使（Ｉ）宏觀經濟熱度指數於２０１７
年四季度達的３８﹒６，仍明顯低於臨界點５０，卻是自２０１１年三季度以來的高水平，更比
對上一個季度的三季度３５﹒９高２﹒７個百分點，更相對於２０１６年同期的２７﹒８大幅提
升凡１０﹒８個百分點之普，且是連續上升七個季度良性發展態勢；惹人注目的更是（ＩＩ）企
業家信心指數於２０１７年四季度攀至７１﹒８的高水平，比對上一個季度的６８﹒７高３﹒１
個百分點，比２０１６年四季度的５４﹒２，明顯高出１７﹒６個百分點，是為強力擴張，因認
為宏觀經濟「正常「的佔比７１﹒４％，比上年同期的５２高１９﹒４個百分點，「偏熱」佔
２﹒９％，「偏冷」的由上年同期的４６﹒２大幅調低至２５﹒７。
　　企業家對經濟現狀及前景的信心明顯提升，此因（一）經營表現理想，其中（Ｉ）盈利指數
於２０１７年四季度達６１﹒５，為近１０年之最高，更比上一個季度的三季度高３﹒９個百分
點，及２０１６年同期擴張４﹒４個百分點。其中，企業家認為是季比上季（ｉ）「增盈或減虧
」佔３８﹒２％，比上季的３８％略高０﹒２個百分點，更比上年同期３８﹒５％多３﹒９個百
分點；（ｉｉ）「盈虧不變」有３８﹒２％，同比跌１個百分點；（ｉｉｉ）「增虧或減盈」佔
１９﹒４％和下跌４﹒９個百分點。
　　業績良好亦使多企業的財政狀況有相應的改善，包括（ＩＩ）銷貨款回籠指數高達６３﹒８
，比對上一個季度的６１﹒３高２﹒４個百分點，比上年同期之數高４﹒８個百分點，而
２０１６年四季度所達５９也只是升１﹒７個百分點。此象反映出企業的銷貨快速的同時，收款
的速度也加快，整體商情有明顯的好轉。
　　此使企業的（ＩＩＩ）資金周轉情況同樣有顯著的提升：指數５８﹒５，比三季度的
５６﹒７高２﹒１個百分點，比上年同期的５４﹒６大幅提升４﹒３個百分點，相對２０１６年
同比所升的２﹒６高１﹒７個百分點，而「良好」和「一般」合起來的佔比達８３﹒６，高於對
上一個季度的８１﹒７％。
　　由是企業家對（二）亦普遍俏看前景：經營景氣指數於２０１７年四季度之５９﹒８，比三
季度５５﹒５高４﹒３個百分點，較２０１６年同期的５２﹒６更提高５７﹒２百分點；其中狀
況「較好」者和「一般」者的佔比分別為３０﹒７％與５８﹒２％，二者的佔比合共為
８８﹒８％，比三季度的８５﹒１％要高３﹒７個百分點，乃主流之見。
　
＊國內訂單回待擴張但原材料購進及售貨價升＊
　
　　經營景氣之提升，有賴（三）內需所挺。國內訂單指數為５３，比對上一季的５０﹒２高
２﹒８個百分點，比上年同期４９﹒９高３﹒１個百分點，可解讀為擴張力度加大，其中「增加
」者佔比２２﹒４％，環比及同比分別高３個百分點和２﹒１個百分點，「持平」有５９﹒９％
高於上年同期２﹒１個百分點，二者合共佔８３﹒６％，「減少」的佔比由上年的２０﹒５％下
降４﹒１個百分點至１６﹒４％。此點反映出國家的以「供給側」挺內需及經濟的政策取得良性
的成效。
　　國內訂單之增，抵（四）出口訂單之收縮，指數４８﹒５，比三季度４９﹒６低１﹒１個百
分點，卻比上年同期４５﹒６提升２﹒８個百分點，問題是「減少」者的佔比仍達２１﹒７％。
　　需要留意者，為（五）兩個「感受」指數皆升：（ｉ）原材料購進價格感受指數於２０１７
年四季度達６８﹒６，環比及同比分別提升３﹒３個百分點及５﹒５個百分點，生產成本全面上
漲使（ｉｉ）產品銷售價格感受指數５６﹒１，環比增３﹒６個百分點，亦較上年同期高４﹒４
個百分點。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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