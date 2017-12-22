《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》銀行公會主席岳毅對媒體表示，特區政府
提出２０１８年要發行綠色債券。各家銀行業可以積極參與，利用香港平台發展綠色金融。他並
指出，明年是香港Ｆｉｎｔｅｃｈ的建設年。科技產業創新發展是未來粵港澳大灣區的重要引擎
，以創業資本和風險投資為代表的金融新模式及科技與金融結合的金融新業態，將是區內金融合
作發展的重要力量，同時科技產業也將帶動企業融資、消費金融和財富管理等傳統金融進一步發
展。
22/12/2017 18:10
【駐京專電】銀公主席岳毅：科技與金融結合是大灣區發展重要力量
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》銀行公會主席岳毅對媒體表示，特區政府
提出２０１８年要發行綠色債券。各家銀行業可以積極參與，利用香港平台發展綠色金融。他並
指出，明年是香港Ｆｉｎｔｅｃｈ的建設年。科技產業創新發展是未來粵港澳大灣區的重要引擎
，以創業資本和風險投資為代表的金融新模式及科技與金融結合的金融新業態，將是區內金融合
作發展的重要力量，同時科技產業也將帶動企業融資、消費金融和財富管理等傳統金融進一步發
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