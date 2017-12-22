《午市前瞻》港股短期仍區間上落，聖誕新年假期後上望２９８００

《經濟通通訊社２２日專訊》美國參眾兩院通過臨時撥款，美國三指造好，升幅介乎４點至

５５點。港股高開１３７點報２９５０５點，其後在內房股向好、本地地產股靠穩下，港股半日

最多升１６２點，報２９５２９點，再創出本月高位，最終半日升幅收窄至７７點或

０﹒２７％，報２９４４４點。主板成交３５８﹒８７億元。

國指升１８點或０﹒１６％，報１１６１５點。滬指微升３點或０﹒１１％，報３３０３點

。



＊濠賭股走低銀娛跌近２％，聯想集團漲近３％暫冠藍籌＊



濠賭股走低，銀娛（０００２７）跌１﹒９８％，報６１﹒８５元，暫表現最差藍籌股；新

濠國際（００２００）軟２﹒３１％，報２３﹒２５元；金沙（０１９２８）稍跌０﹒６２％，

報４０元。

聯想控股（０３３９６）表示，不知悉韓國娛樂公司Ｂｉｇ Ｈｉｔ上市計劃，惟股價仍造

好，半日升５﹒６７％，報３１﹒７元，盤中高見３１﹒９元創逾兩年高；聯想集團

（００９９２）跟升２﹒９４％，報４﹒５５元，暫表現最佳恆指成分股。

瑞聲（０２０１８）獲中金續望２２８元，評級「買入」，半日微跌０﹒３５％，報

１４２元；舜宇（０２３８２）跟跌１﹒１４％，報９９﹒３５元。

其他藍籌股方面，匯控（００００５）微漲０﹒３１％，報７９﹒８元；港交所

（００３８８）揚０﹒０８％，報２３６元；騰訊（００７００）升０﹒８％，報４０３元；友

邦（０１２９９）漲０﹒７９％，報６３﹒６元。



＊美圖獲主席增持漲近２％，ＡＶ策劃上市翌日插近７％＊



美圖公司（０１３５７）獲主席增持３００萬股，半日升１﹒７９％，報１０﹒２６元。

個別內房股受資金追捧，融創（０１９１８）連續四日獲北水追捧，過去四日累計買入

７﹒１９億元，半日揚１﹒８８％，報２９﹒８５元；中海外（００６８８）漲１﹒２４％，報

２４﹒４５元；潤地（０１１０９）升１﹒８４％，報２２﹒１５元。

半新股走勢各異，ＡＶ策劃（０８４１９）上市翌日，半日跌６﹒６７％，報０﹒５６元；

愛康醫療（０１７８９）上升第三日，半日續升８﹒９９％，報２﹒９１元。



＊黃志陽：宜吼中海外作中長線部署＊



財經評論員黃志陽對《經濟通通訊社》表示，臨近聖誕及新年假期，加上近期沒有重大消息

之下，大市交投轉趨淡靜，預料假期完結後，隨國內經濟數據公布逐步向好，資金可望重新流入

Ａ股市場，而南下北水則偏向流入內銀股、騰訊等藍籌股，繼而推高本港後市。因此，他估計後

市先在２９０００至２９５００點區間上落，突破後則可望２９８００點，支持位暫在

２８５００點。

部分內房股今早普遍走高，他認為該等板塊走勢較落後，估計年尾基金或會追捧，但考慮到

短期內未有利好消息，建議投資者吼中海外作中長線部署，並可在現水平吸納，目標價２８元。

（ｇｖ）

