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即市新聞

22/12/2017 15:28

《美元走勢－羅明立》短線美元技術走勢欠佳，日圓初步阻力１１４

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１３﹒３９　　　１１３﹒２６　　　１１３﹒３１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８５６　　　１﹒１８１６　　　１﹒１８４９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３８４　　　１﹒３３６７　　　１﹒３３８１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８９９　　　０﹒９８８４　　　０﹒９８９２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２２６　　　７﹒８１７４　　　７﹒８１９８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　《美元走勢》美國第三季ＧＤＰ年率化增長達３﹒２％，略低於市場預期的３﹒３％。同時
，美國勞工部公布上周首次申領失業救濟人數達２４﹒５萬，低高於預期的２３﹒４萬；第三季
個人消費支持物價指數年度化按季增長１﹒３％，亦略低於預期的１﹒４％。數據顯示，美國經
濟有放緩跡象。不過，美國通過稅改法案，為當地企業帶來大幅的稅務優惠，料為美國經濟帶來
增長動力。
　　美匯指數整體處於低位整固階段，反彈乏力但假期前投資者入市意欲不大。稅務改革吸引資
金回流美國本土，中線對美元有支援作用，不過短線美元技術走勢欠佳，料美匯指數會先向下尋
底。
　　日本央行一如市場預期，以８比１的票數通過維持息率及超寬鬆貨幣政策不變，包括繼續維
持１０年期國債孳息率目標於零水準附近，以及維持每月８０萬億日圓的購債規模。日本央行預
計日本經濟將會溫和擴張，並維持對經濟增速的預期。由於，日本央行未有調整貨幣政策的意向
，與歐洲央行、聯儲局及英倫銀行收緊貨幣政策的方向不同，不利日圓的走勢。預計美日息差會
拉闊，不利日圓走勢，短線１﹒１４以上美元阻力大，暫時或繼續１１２╱１１５之間波動，初
步阻力１１４。最後祝各位聖誕快樂！　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１３﹒７０　　　１１１﹒２０　　　１１４﹒１０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８２０　　　１﹒１９５０　　　１﹒１７７０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３３１０　　　１﹒３４５０　　　１﹒３２６０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　沽出歐元　　０﹒７７００　　　０﹒７５８０　　　０﹒７７５０
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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