《美元走勢－羅明立》短線美元技術走勢欠佳，日圓初步阻力１１４

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１３﹒３９ １１３﹒２６ １１３﹒３１

歐元╱美元 １﹒１８５６ １﹒１８１６ １﹒１８４９

英鎊╱美元 １﹒３３８４ １﹒３３６７ １﹒３３８１

美元╱瑞郎 ０﹒９８９９ ０﹒９８８４ ０﹒９８９２

美元╱港元 ７﹒８２２６ ７﹒８１７４ ７﹒８１９８

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《美元走勢》美國第三季ＧＤＰ年率化增長達３﹒２％，略低於市場預期的３﹒３％。同時

，美國勞工部公布上周首次申領失業救濟人數達２４﹒５萬，低高於預期的２３﹒４萬；第三季

個人消費支持物價指數年度化按季增長１﹒３％，亦略低於預期的１﹒４％。數據顯示，美國經

濟有放緩跡象。不過，美國通過稅改法案，為當地企業帶來大幅的稅務優惠，料為美國經濟帶來

增長動力。

美匯指數整體處於低位整固階段，反彈乏力但假期前投資者入市意欲不大。稅務改革吸引資

金回流美國本土，中線對美元有支援作用，不過短線美元技術走勢欠佳，料美匯指數會先向下尋

底。

日本央行一如市場預期，以８比１的票數通過維持息率及超寬鬆貨幣政策不變，包括繼續維

持１０年期國債孳息率目標於零水準附近，以及維持每月８０萬億日圓的購債規模。日本央行預

計日本經濟將會溫和擴張，並維持對經濟增速的預期。由於，日本央行未有調整貨幣政策的意向

，與歐洲央行、聯儲局及英倫銀行收緊貨幣政策的方向不同，不利日圓的走勢。預計美日息差會

拉闊，不利日圓走勢，短線１﹒１４以上美元阻力大，暫時或繼續１１２╱１１５之間波動，初

步阻力１１４。最後祝各位聖誕快樂！



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１３﹒７０ １１１﹒２０ １１４﹒１０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８２０ １﹒１９５０ １﹒１７７０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３３１０ １﹒３４５０ １﹒３２６０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 沽出歐元 ０﹒７７００ ０﹒７５８０ ０﹒７７５０

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

