《經濟通通訊社２２日專訊》康宏環球（０１０１９）公布，自１２月２１日起，王利民已
不再擔任董事會主席一職，由執行董事陳志宏接任。（ｌｙ）
22/12/2017 17:19
【康宏風暴】王利民不再擔任主席，由執董陳志宏接任
《經濟通通訊社２２日專訊》康宏環球（０１０１９）公布，自１２月２１日起，王利民已
不再擔任董事會主席一職，由執行董事陳志宏接任。（ｌｙ）
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