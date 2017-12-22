【康宏風暴】康宏更新董事名單，王利民等三人仍被停職

《經濟通通訊社２２日專訊》康宏環球（０１０１９）更新董事會名單，執行董事包括主席

陳志宏、陳毅凱、吳榮輝、曹貴子、葉怡福、葉宜君。不過，執董王利民、馮雪心及陳麗兒則被

停職。

另外，名單列出非執行董事汪弘鈞。獨立非執行董事則有馬遙豪、潘鐵珊、傅鄺穎婷、白偉

強以及甄達華。（ｌｙ）

