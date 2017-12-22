《經濟通通訊社２２日專訊》康宏環球（０１０１９）更新董事會名單，執行董事包括主席
陳志宏、陳毅凱、吳榮輝、曹貴子、葉怡福、葉宜君。不過，執董王利民、馮雪心及陳麗兒則被
停職。
另外，名單列出非執行董事汪弘鈞。獨立非執行董事則有馬遙豪、潘鐵珊、傅鄺穎婷、白偉
強以及甄達華。（ｌｙ）
22/12/2017 17:33
【康宏風暴】康宏更新董事名單，王利民等三人仍被停職
《經濟通通訊社２２日專訊》康宏環球（０１０１９）更新董事會名單，執行董事包括主席
陳志宏、陳毅凱、吳榮輝、曹貴子、葉怡福、葉宜君。不過，執董王利民、馮雪心及陳麗兒則被
停職。
另外，名單列出非執行董事汪弘鈞。獨立非執行董事則有馬遙豪、潘鐵珊、傅鄺穎婷、白偉
強以及甄達華。（ｌｙ）
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