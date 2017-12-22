【本港樓市】中原ＣＣＬ按周升０﹒５１％至１６５﹒３，再創新高

《經濟通通訊社２２日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ報１６５﹒３０點，連創歷史新高，

按周升０﹒５１％，指數於７周內５次創新高。

中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６７﹒６７點，按周升０﹒６０％。

ＣＣＬ（中小型單位）報１６５﹒８０點，按周升０﹒５４％。ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中

小型單位）同樣齊升４周，分別累升１﹒８１％及１﹒８３％，更連續４周齊創歷史新高，並於

７周內６次同創新高。

ＣＣＬ（大型單位）報１６２﹒７４點，為歷史次高，按周升０﹒３６％，繼續迫近

１６４﹒６９點的歷史高位，現時相差１﹒９５點。近２９周計，指數２０升９跌，累升

４﹒４６％。

三大整體指數連續兩周齊破歷史高位，並於７周內出現５次齊創新高，顯示樓價已經重拾升

軌。相信樓價升勢未止。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇預料，ＣＣＬ明年春目標為１７５

點。

黃良昇指，今次樓市升勢由市區藍籌屋苑帶領，市區大型屋苑樓價率先跑出。同時間新界西

上車盤亦需求殷切，新界西樓價升幅正在從後追趕。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ最新報

１５３﹒１７點，連續兩周創歷史新高。指數連升４周共４﹒５６％，升幅明顯高於同期港島

ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ跌１﹒２５％、九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ升２﹒５５％及新界東ＣＣＬ＿

Ｍａｓｓ升１﹒６２％。（ｋｙ）

