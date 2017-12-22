【企業盈警】年年卡料全年盈轉虧，因從電信商所獲折扣率減少等

《經濟通通訊社２２日專訊》年年卡（０３７７３）發盈警，預期集團於今年１２月底止年

度將錄得虧損，去年同期則錄得盈利。

這主要是由於與今年上半年及去年相比，集團從中國電信運營商及分銷商獲得的折扣率在今

年下半年進一步減少；通過電子銀行系統及線下渠道進行手機話費充值的需求減少；與國內銀行

的營銷活動增加導致分銷及銷售開支增加；及所確認的政府補助及補貼較去年減少。（ｋｙ）

