【企業盈喜】美聯（１２００）料年度純利顯著升，因住宅交易增加

《經濟通通訊社２２日專訊》美聯集團（０１２００）發盈喜，公布截至今年１１月底止

１１個月錄得權益持有人應佔綜合淨溢利約１﹒７億元，並預期集團截至今年１２月底止年度之

純利將會錄得顯著上升，去年同期純利則為１１００萬元。

集團指，業績改善之主要原因為今年首１１個月香港住宅市場交易活動按年增加；於香港住

宅市場之市場佔有率增加；有效地重新分配及運用資源；及實行成本控制措施，以應對中國內地

主要城市地產市場放緩及具挑戰性之營商環境。（ｋｙ）

