《經濟通通訊社２２日專訊》美聯工商舖（００４５９）發出盈喜，料截至今年１１月底止
１１個月錄得綜合淨溢利約７０００萬元，並預期集團截至今年１２月底止年度之綜合淨溢利將
會錄得顯著上升，而去年同期綜合淨溢利則約１８００萬元。
集團業績改善之主要原因包括，今年首１１個月香港非住宅市場交易活動按年增加；及分行
遷移致成本節省。（ｋｙ）
22/12/2017 17:21
【企業盈喜】美聯工商舖（４５９）料全年綜合淨溢利將顯著上升
《經濟通通訊社２２日專訊》美聯工商舖（００４５９）發出盈喜，料截至今年１１月底止
１１個月錄得綜合淨溢利約７０００萬元，並預期集團截至今年１２月底止年度之綜合淨溢利將
會錄得顯著上升，而去年同期綜合淨溢利則約１８００萬元。
集團業績改善之主要原因包括，今年首１１個月香港非住宅市場交易活動按年增加；及分行
遷移致成本節省。（ｋｙ）
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