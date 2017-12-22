【企業盈喜】美聯工商舖（４５９）料全年綜合淨溢利將顯著上升

《經濟通通訊社２２日專訊》美聯工商舖（００４５９）發出盈喜，料截至今年１１月底止

１１個月錄得綜合淨溢利約７０００萬元，並預期集團截至今年１２月底止年度之綜合淨溢利將

會錄得顯著上升，而去年同期綜合淨溢利則約１８００萬元。

集團業績改善之主要原因包括，今年首１１個月香港非住宅市場交易活動按年增加；及分行

遷移致成本節省。（ｋｙ）

