《再戰明天》聖誕假期美股下周二復市，港股連休兩日周三開市

《經濟通通訊社２２日專訊》下周適逢聖誕假期長周末，美國下周二（２６日）復市，而香

港、英國、法國及德國等市場下周三（２７日）回復開市。



＊美國下周一休市，周二恢復交易＊



在外圍重要經濟活動上，美股在下周一（２５日）休市一日，下周二復市。英國、法國及德

國等歐洲其他股市將於１２月２５至２６日休市兩日。



＊日本央行下周二公布會議紀錄＊



在數據方面，下周一下午１：００ｐｍ，日本公本１０月領先指標終值。下周二早上

７：３０ａｍ，日本公布一連串經濟數據，包括失業率及通脹率，而７：５０ａｍ，日本央行會

公布１０月會議記錄，日央行總裁黑田東彥中午１２：００發表演說。



＊港股聖誕假休市兩日，周三復市＊



在本港方面，港股於１２月２５日至２６日休市，下周三正常開市。

下周一，中國華融（０２７９９）舉行股東特別大會，北京城建設計（０１５９９）及巨濤

海洋石油（０３３０３）則在下周二召開股東特別大會。

而下周三舉行股東特別大會的公司有，魏橋紡織（０２６９８）、香港國際建投

（００６８７）、神州控股（００８６１）、中國金洋（０１２８２）、匯盈控股

（００８２１）、ＨＴＳＣ（０６８８６）、太保（０２６０１）、建發國際（０１９０８）及

吉利汽車（００１７５）。（ｍｎ）

