《小傳日記》魚缸高歌賀聖誕，ＱＱ夾高真抵讚！

《小傳日記》花旗國魚缸噚晚（２１日）炒稅改效應，銀行同埋能源股跑出，雖然道指唔係

升太多，但至少高收完場，收漲５５點２４７８２，開心過聖誕！

香江聖誕長假前夕都有唔錯收穫，今朝（２２日）高開１３７點報２９５０５再創本月新高

，之後個別焦點股落鑊，好似金斯瑞（０１５４８）、中傳動（００６５８）都各大成交炒高近

３２巴仙及近１６巴仙。重磅藍戰ＱＱ（００７００）尾市夾高近２巴仙，並以全日最高位收報

４０５﹒８銀，平保（０２３１８）、大象（００００５）都有ＤＤ進帳，各收８２﹒９銀及

８０銀。飲料股蒙牛（０２３１９）同旺旺（００１５１）就過一個開心聖誕，分別衝前近６巴

仙及逾３巴仙，係第一及第三威水藍戰士！

總結全日賽果，恆指尾市反擊，成功袋走２１０點收２９５７８，以全日最高位收市；國指

就有５６點進帳，報１１６５３。不過，主板成交就明顯靜好多喇，節日氣氛濃厚下，全日只得

７１８億銀左右。



＊紫光掃聯控粉絲即起哄，林鄭認低威地產有氣勢＊



紫光（００３６５）噚日狂掃聯控（０３３９６），仲大嗱嗱用咗約５７０４萬銀添。但翻

查番記錄，原來紫光仲喺周二至周三（１９日至２０日）期間，先後掃咗１１０萬股聯控，涉資

約２８２８萬銀添架，紫光就話買入聯想控股係源自佢有吸引力嘅投資，有望提高公司投資回報

，缸友一於拭目以待啦！紫光收市時暫無升跌，報１﹒９２銀。

聯控獲紫光狂掃貨，股價當然旺上加旺。睇番公仔圖，而佢喺１８號開始就已經落鑊，聯控

今日完場時仲踢高近６巴仙，埋單３１﹒７銀，日內仲曾試過喺３１﹒９銀上插旗，創逾兩年新

高，勁！聯控雖然話不知悉韓國娛樂公司Ｂｉｇ Ｈｉｔ上市計劃消息，股價未受影響，計埋今

日，已經有五支大陽燭添，實在厲害！

受惠呢場連環掃貨嘅消息，囝囝聯想（００９９２）亦都唔輸蝕，收市時仲吹高近４巴仙，

埋單４﹒５８銀。

仲有特首林鄭月娥承認辣招無法遏抑樓價，香江地產佬開心跳舞，長實（０１１１３）、恆

地（０００１２）收市齊齊跳起近２巴仙，各收報６８﹒６５銀及５０﹒７５銀。



＊醫藥升勢強金斯博命揚，傳動和諧勁升幅一成半＊



醫藥股升勢亦強勁，亦係一個值得留意嘅寶庫。金斯瑞今朝裂口高開１９巴仙，之後愈升愈

有。原來公司宣布話附屬訂立骨髓瘤產品協議，而國信證券就維持２４﹒２銀目標不變，但摩通

都有出報告，話維持１１蚊目標，不過缸友跟好不跟壞，結果金斯瑞最高去到２１﹒７５銀破頂

，收市以近１２億銀大成交飛升３２巴仙，收報２１﹒３銀。金斯瑞呢個月以來累升逾一倍，缸

友若要買貨，可能要小心Ｄ先得啦。

另外，未來世界金融（００５７２）氣勢亦唔弱，今日有兩成進帳，報０﹒３６銀。不過最

好睇嘅，都係中傳動因為公司削減合營出資，消息刺激股價飛升１６巴仙，高見１２銀，收報

１１﹒９８銀。

砵砵車經銷商和諧汽車（０３８３６），原來有２１家獲授權４Ｓ店，規模認真唔睇得小，

難怪今日都衝前１５巴仙，報５﹒７銀。勁！



＊融創再回勇企穩３０銀，半新丁各異愛康好標青＊



魚缸今日穩步向前，其中融創（０１９１８）相當省鏡，睇番佢近期嘅走勢，融創自今個月

１５號就開始瀡滑梯啦，當日就係受累配股抽水７８億銀大插近１１巴仙，嚇到缸友腳軟軟。但

最慘嘅係低處未算低，融創噚日跌到去２７﹒３銀先至見有承接。噚日仲見有北水「淨掃貨」

３﹒３億銀，今日完場時都仍踢高逾３巴仙，報３０﹒２５銀，全日仲高見３０﹒７銀添，可望

聖誕節假期返嚟之後，仲站穩３０蚊之上喇！

半新丁就個別發展，愛康醫療（０１７８９）上市第三日狀態依然大勇呀，今日仍衝前近

１８巴仙，報３﹒１５銀，按日內最高位３﹒２１銀計算，仍較１﹒７５銀招股價高逾８３巴仙

，勁！另一邊廂，ＡＶ策劃（０８４１９）噚日加入魚缸呢個大家庭，今日就唔太好彩喇，收市

剷低５巴仙，埋單０﹒５７銀。



＊郵儲行澄清股價有得升，潤啤坐火箭青啤亦衝前＊



郵儲銀行（０１６５８）喺今個月中，開市前錄得一手約３０億銀大手，佔Ｈ股股本近４巴

仙，當時就有消息話，該行一名機構投資者，沽咗貨畀十名投資者。依家最新消息又指，原來海

航集團單一最大股東，即係海南省慈航公益基金，就喺當日在場外以每股３﹒０８銀沽咗逾

２８億銀貨。發生咁大件事，郵儲銀行即刻出嚟澄清番，話無被海航實際掟貨，海航只係以借股

形式融資，唔構成實際減持行為。畫就解咗，缸友以乎都算收貨，今日郵儲銀行就穩升逾１巴仙

收４﹒０９銀。

潤啤（００２９１）自月中獲多間大行相繼唱好後，股價就好似坐火箭咁，一路向上飛升，

埋單衝起近６巴仙收２８﹒６５銀。如果以今日２８﹒８銀最新山頂位計算，單係今個月就暴脹

咗逾３４巴仙，勁！街坊青啤（００１６８）日前（２０日）獲復星（００６５６）折讓逾三成

接貨，噚日股價就急回唞唞，今日就已經恢復元氣，再升近６巴仙收３９﹒６５銀。聖誕快樂！

請請！



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