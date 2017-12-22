《真知灼見－溫灼培》日圓大方向看淡，惟要注意環球政治變化

《真知灼見》日本央行昨天（２１日）議息，一如預期維持所有貨幣政策不變，１０年債息

繼續保持於零水平。由於日本第三季ＧＤＰ按年比有２﹒５％的理想增長水平，並且是連續７個

季度增長。而早前更有日央行委員提出應否把去年危機時推出的極端寬鬆貨幣政策撤銷，加上全

球不少主要央行，如聯儲局及英倫銀行也已相繼收緊貨幣政策，所以市場一直在猜測於昨天的議

息會上，日央行雖未必會有所行動，但最少在言語上也會轉趨收緊貨幣政策方向。但奇怪的是，

日本央行行長黑田東彥在議息會後的記者會上強烈反駁市場上要求收緊貨幣政策的聲音。首先，

黑田東彥提出日本經濟雖在改善中，但通脹還遠不到該行定下的２％通脹目標（註：１１月年通

脹率為０﹒２％）。而他強調日央行的目標是要盡快把通脹推升。其次，他揚言不會在短期內撤

銷把日本１０年債息處於零的做法。現在市場估計日央行可能最快要到２０１８年底才有機會撤

銷日１０年債零息的做法，至於加息更將是遙遙無期。



＊特朗普下月或推基建方案，日圓易跌難升＊



既然日央行揚言維持日本１０年債息於零的做法，往後日圓匯價走勢就相當視乎美國債息的

上升有多快多高，以衡量美元與日圓間的匯率水平。現在美國稅改方案終通過了國會，不少美國

大型企業如美國電話電報（ＡＴ＆Ｔ）及富國銀行等，均表示會把企業利得稅下降所省回的資金

與公司員工分享，如多派發獎金甚至加薪等。至於整個稅改方案對美國經濟真正可帶來多大刺激

，這還有待日後慢慢觀察。刺激愈是顯著可想象美債息上升幅度愈大，屆時日圓所受的壓力也將

愈大。據了解，繼稅改方案後，下月特朗普政府又將再接再厲推１萬億美元的基建方案，可遇見

日圓往後將易跌難升。不過，在看淡日圓同時，我們不能忽略明年３月４日的意大利大選，及

１１月６日的美國國會中期選舉因素。因為期間歐洲及美國政局愈是混亂，這可會驅使資金轉投

到日圓避險，從而紓緩日圓跌勢甚至推升日圓匯價。不過，就現階段而言，料日圓大至於１１１

至１１５兌１美元間上落。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

