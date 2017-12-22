《港股一周》港股全周升７２９點最高位收，每日成交均少於千億元

《經濟通通訊社２２日專訊》港股上周升２０８點，本周再漲７２９點，並收復企穩於廿天

線（２９０９４）之上。於聖誕假期前夕，成交金額明顯收縮，全周每日成交額均少於

１０００億元。

港股周一（１８日）受惠於放寬「同股不同權」，在港交所（００３８８）帶動下升２０２

點，報２９０５０，但主板成交僅９２０﹒８４億元，為六星期以來首次單日成交少於千億元。

周二（１９日）內險股全線造好，加上騰訊（００７００）及手機設備股反彈，港股收升２０３

點，並收復廿天線，報２９２５３。港股周三（２０日）受美股拖累低開５４點，重磅股表現牛

皮，窄幅下跌１９點，報２９２３４，仍穩守廿天線。港股周四（２１日）在內險股回勇下重拾

升勢，收升１３２點報２９３６７。今日港股在長假期再下一城，收升２１０點報２９５７８，

以全日最高位及全周最高位作結。

港股全周計上升７２９點或２﹒５３％，連升兩星期累漲３﹒２８％或９３８點。

國指全周累升２８７點或２﹒５３％，收１１６５３。

本周日均成交８５３﹒５２億元，比上周日均數減少２２﹒９３％。



＊內需股跑出旺旺領漲藍籌，國藥走勢繼續向上冠國指＊



中金公司唱好七隻內地消費股，包括本周累升最多的藍籌股旺旺（００１５１），指該七隻

股的價格遭低估，平均上升空間超過兩成，本周累計上升１１﹒３９％，報６﹒５５元。蒙牛

（０２３１９）雖然未在名單內，但周三宣布成為明年世界盃官方贊助商，本周累漲上升

９﹒３％，報２３﹒５元。

內險股回勇，平保（０２３１８）本周累計上升７﹒１１％，報８２﹒９元。

舜宇（０２３８２）勢頭向下，雖然早前瑞信維持看１５８﹒４元，但本周繼續走低穿多條

主要平均線，本周累計挫２﹒４％，報９９﹒５５元，為本周表現最差藍籌。而金沙

（０１９２８）於周二及周三雖然抽升，但其後急回吐，全周累計下跌２﹒３４％，報３９﹒７

元。

國指方面，國藥（０１０９９）走勢繼續向上，累計上升８﹒４８％，報３３﹒２５元。該

股現錄得八連揚，累計上升１０﹒６５％，為本周累升最多的國指成分股。

於假期前夕，中資航空股發力，國航（００７５３）全周累計上升５﹒９１％，報９﹒３２

元。

中電信（００７２８）早前公布營運數據，１１月份４Ｇ淨增用戶數４６３萬戶，按月下跌

１０％，拖累該股累計下跌１﹒８３％，報３﹒７５元。長汽（０２３３３）本周累計下跌

２﹒２４％，報８﹒７３元，為本周累跌最多的國指成分股。（ａｌ）

