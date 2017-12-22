假期臨近港股漲２１０點收２９５７８創本月高，成交跌至７１８億

《經濟通通訊社２２日專訊》美國參眾兩院通過臨時撥款，美國三大指數造好，推動港股今

早跟隨高開１３７點報２９５０５，之後升幅擴大，最終以全日最高位２９５７８收市，漲

漲２１０點或０﹒７２％，再創出本月高位。由於聖誕假期臨近及年尾因素，港股主板成交只有

７１８﹒３億元，比上日減少１８﹒７％。

國指升５６點或０﹒４８％，報１１６５３點。滬指滑落３點或０﹒０９％，報３２９７。



＊飲料股受追捧，本地地產股尾市上升＊



飲料股受捧，蒙牛（０２３１９）日前宣布成為明年世界盃官方贊助商，昨日股價於高位稍

為回調，但今日開市前錄得１﹒５５億元大手後，全日走勢強勁，全日急漲５﹒６２％收

２３﹒５元，為最佳表現藍籌。旺旺（００１５１）此前亦獲中金看好，今日亦升３﹒４８％，

報６﹒５５元，為第三佳藍籌。華潤啤酒（００２９１）升５﹒７２％報２８﹒６５元，盤中見

２８﹒８元上市新高。青島啤酒（００１６８）亦升５﹒８７％收３９﹒６５元，盤中見

４０﹒７元逾兩年高位。

聯想集團（００９９２）大幅走高３﹒６２％，報４﹒５８元，藍籌股中升幅緊次蒙牛，其

母企聯想控股（０３３９６）最近三日獲紫光（００３６５）共斥８５３２萬元購股，聯想控股

再飆５﹒６７％，報３１﹒７元，最高見３１﹒９元，創逾兩年高；紫光則無升跌，收報

１﹒９２元。

行政長官林鄭月娥接受「香港電台」訪問時表示，辣招無法遏抑樓價，本地地產股尾市受追

捧，長實（０１１１３）、恆地（０００１２）各漲１﹒６３％及１﹒５％，收報６８﹒６５元

及５０﹒７５元。

政府指不會回購領展（００８２３），領展漲１﹒１３％，報７１﹒４元。重磅股匯控

（００００５）、騰訊（００７００）分別漲０﹒５７％收８０元，及升１﹒５％報

４０５﹒８元。



＊汽車經銷商和諧汽車升，金斯瑞破頂＊



和諧汽車（０３８３６）愈升愈有，盤中高見５﹒７７元，見近兩年高。其他大型汽車股方

面，比亞迪（０１２１１）、華晨（０１１１４）分別錄得０﹒７８％及５﹒２４％升幅，報

６４﹒５５元、１９﹒７元。吉利（００１７５）則揚０﹒５９％，報２５﹒６５元。

郵儲行（０１６５８）澄清未被海航實際減持，前者漲１﹒２４％，報４﹒０９元。海航相

關股份ＣＷＴ（００５２１）則升４﹒１１％，報０﹒３８元。

金斯瑞（０１５４８）附屬訂多發性骨髓瘤產品協議，金斯瑞並獲國信證券予目標價

２４﹒２元不變，雖然摩通維持目標１１元，但無阻升勢，收市飆升３１﹒６４％，報

２１﹒３元，曾見２１﹒７５元上市新高。（ｆｆ）

