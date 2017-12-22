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即市新聞

22/12/2017 11:09

《品中資－羅國森》為中資股把把脈

　　《品中資》年初的時候，我估計整體大市會繼續向好，而中資股的表現會進一步趕過傳統藍
籌（《雞年中資股更上一層樓》是我其中一篇品評的標題，所以，嚴格來說，還有個多月才可下
定論），我當時的論點主要基於內地經濟改革漸見效，但一年下來，似乎傳統藍籌的表現猶勝中
資股。
　　以新曆年計，恆生指數截至昨日（２１日）為止，全年升了３３﹒５％，而國企指數只升了
２３﹒４％，即是中資股落後傳統藍籌大約１０個百分點。
　　不過，這又可以解釋的，因為所謂傳統藍籌，現在已經有大約一半是中資類的股票，當中包
括國企和民企，而個別民企今年以來更成為明「升」股，包括股王騰訊（００７００）、中國平
安（０２３１８）、吉利汽車（００１７５）和瑞聲科技（０２０１８）等等，這些股份的升幅
都以倍計，因此，對恆生指數的貢獻便十分大了。
　　相反，國企指數是以國企股為核心，民企沒有被納入，而國企股當中，佔比最重的四大內銀
雖然有升，但表現相對落後，個別板塊更加大落後，例如電訊股、三桶油和基建股等等，所以，
埋單計數，表現便不及恆生指數。
　　年初時，我開始看好中資股的原因很簡單，主要因為經過幾年的結構性調整和「供給側改革
」後，內地經濟已經有見底回升跡象，去年第四季的公司盈利明顯復甦。
　
＊個別中資板塊仍落後＊
　
　　事實上，個別板塊或當中的個別股票，盈利已經顯著改善，例如汽車股和內房股，甚至剛才
提到的三桶油，以及部分基建相關的板塊，例如水泥股等等，今年的盈利情況都不俗。
　　只可惜，個別板塊向好，仍然未能全面擴散至整體中資股，所以，到目前為止，以國企指數
為代表的中資股，表現仍然遜於傳統藍籌。
　　展望２０１８年又如何呢？今年的中央經濟工作會議剛於本周三（２０日）結束，或許可以
為我們的展望提供一點線索。不過，嚴格來說，今年的中央經濟工作會，又似乎沒有特別突出的
方向性指標，大部分都是老調重彈。
　　值得一提的是，總體上看，內地經濟發展已經進入新時代，基本特徵就是經濟已由高速增長
轉向高質量發展階段。換句話說，內地各省市的第一把手，不能再盲目追求數字上的增長，而是
在增長的同時，還要高度重視每個經濟環節的實質表現。
　
＊經濟發展利好內險股＊
　
　　內地傳媒將這次中央經濟工作會議的結果，歸納為八大看點，包括打好精準脫貧攻堅戰、打
贏藍天保衛戰、做好嬰幼兒照護和兒童早期教育服務、解決結構性就業矛盾、加快實現養老保險
全國統籌、鼓勵社會資金進入養老和醫療領域、打擊網上詐騙和倒賣個人信息，以及完善房地產
市場長效機制。
　　如果有留意內地經濟發展的朋友都應該知道，全面建設小康社會是內地領導人視之為「金科
玉律」的指導思想，因為這是已故領導人鄧小平提出的方向。某程度來說，這個目標已經大體實
現了，現在是要在個別環節上再度深化改革，最明顯是內地的貧富懸殊愈來愈嚴重，所以才需要
針對性地令更多人脫貧！
　　整體來說，內地仍然會維持經濟增長目標在６－７％，只要這個方向不變，中資股仍然是有
前景的，而當中作為百業之母的銀行業，明年的形勢應該可以稍好吧！
　　另外，防污染，即是所謂的「藍天保保衛戰」，其實也不是第一次提出，只不過，隨著經濟
發展（或者說是任意發展），這個環節的形勢愈來愈嚴峻而已。因此，傳統的石油和煤炭行業仍
然會面對挑戰。
　　還有一點要留意，今次的中央經濟工作會議，似乎特別重視養老保險的問題，因為內地人口
老化的情況也愈來愈嚴重，單靠中央政府的支持未必足夠，所以才需要社會資金也參與。
　　總的來說，我認為，潔淨能源和保險板塊會特別受惠於明年的中央經濟政策。不過，要留意
的是，所謂潔淨能源或者新能源，都不是新鮮事物，已經提出了好幾年，但這個板塊仍然未形成
一些龍頭股，所以，過去幾年都在炒一些細價的概念股，今年可能仍不例外。
　　如是的話，我反而特別看好明年內險股的表現，一來，保險股的發展是跟隨著經濟發展的，
而隨著經濟向好，股市回穩，也對內險股有利。因此，我會建議，明年應該加重內險股的投資比
重。《經濟通通訊社資深分析員　羅國森》

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