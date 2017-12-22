《神州縱橫－凌昆》中美貿易政策針鋒相對

《神州縱橫》上周世貿在阿根廷召開的大會上，中美兩國針鋒相對，再次就世銀貿易狀況及

策略過招。自特朗普上台後「美國優先」政策令美國讓出領導全球化的角色，並由中國接棒。因

此，中美貿易摩擦除兩國博奕外，還包含了全球化正反兩方的角力。



＊中美對世貿評價對立＊



在世貿大會上美方代表重申了近期對世貿的攻擊，指其法規不公平造成了貿易失衡，美國受

害尤大故必須改正，中國則指出世貿對全球化及自由貿易貢獻巨大，呼籲各國應遵循其法規。歐

盟雖認為世貿需要改進，但方向是強化其力量，與美國的反對立場不同。最近中美貿易摩擦有升

溫之勢，之前習特峰會期間達成的雙邊經貿合作看來仍未能緩解矛盾。峰會後美國繼續以「雙反

」調查為中國產品入口設置障礙，特別嚴重者是首次在無業界投訴下啟動了對中國鋁合金板入口

的調查程序，乃罕有的挑釁性行動。同時還向世貿投訴中國的市場化改革倒退，因而拒絕承認中

國的市場經濟地位，並想拉攏歐日加等組成經貿反華同盟。美國此舉可謂惡人先告狀，今年來美

國才是大搞倒退者，既不斷強化保護壁壘，又退出了多個多邊雙邊貿易協議而要重新談判，還開

建墨西哥邊境牆及限制移民，作為反制中國已向世貿投訴美方拒承認市場經濟地位，指這乃違反

世貿協議之行動。市場經濟地位其實是個借口，世貿對此亦無定義或要求，只是西方藉此來在對

中國入口調查時採用不合理的標準。現時條款到期仍拒不承認乃違級賴帳行為。



＊中美達成經貿大額協議＊



習特峰會期間兩國企業簽署了總額逾２５００億美元的經貿合作協議，數額之巨頗具震撼性

：這相當於中美去年貿易額四成，或美國對華出口逾兩倍。顯然，這將有助擴大中國自美入口，

從而改善美方逆差過大的「不平衡」現象。然而更為重要者是協議在兩國合作結構上的一些特點

。一是較為全面：涵蓋貨物貿易、相互投資和技術服務等多方面。二是原產品尤其是天然氣等成

為最大類別，包括中國增加自美輸入牛肉等農牧產品，和中企投資開發阿拉斯加等地的天然氣及

頁岩油氣。油氣項目對特朗普尤為重要：他上任後大改前任政策，放寬了對油氣資源開發的環保

、出口及其他限制，並把能源開發重點由新能源放回傳統的化石能源上。中國在幫助特朗普落實

上述政策中將貢獻良多，可提供開發資金等要素投入和巨大市場，有助鞏固美國相關財團對特朗

普的政治支持。當然，若特朗普挑起中美貿易戰，則大額的經貿協議便可成為中方的有力武器，

隨時可把協議的落實延後或擱置，由此提高了中方的議價能力。《資深評論員 凌昆》

