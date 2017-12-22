《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒５６８７，
較上個交易日４時３０分收盤價升１７１點子。全日在６﹒５６７４至６﹒５８５２之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌４點子，報６﹒５６６８。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒５８２１，較上個交易日跌２６點子。（ｊｙ）
22/12/2017 16:37
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升１７１點子，報６﹒５６８７
《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒５６８７，
較上個交易日４時３０分收盤價升１７１點子。全日在６﹒５６７４至６﹒５８５２之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌４點子，報６﹒５６６８。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒５８２１，較上個交易日跌２６點子。（ｊｙ）
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