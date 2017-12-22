【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升１７１點子，報６﹒５６８７

《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒５６８７，

較上個交易日４時３０分收盤價升１７１點子。全日在６﹒５６７４至６﹒５８５２之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌４點子，報６﹒５６６８。

今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒５８２１，較上個交易日跌２６點子。（ｊｙ）

