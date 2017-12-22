《經濟通通訊社２２日專訊》國家外匯管理局公布，１１月中，中國外匯市場總計成交
１７﹒５９萬億元人民幣（等值２﹒６６萬億美元）。其中，銀行對客戶市場成交２﹒２３萬億
元人民幣（等值３３７４億美元），銀行間市場成交１５﹒３６萬億元人民幣（等值２﹒３２萬
億美元）；即期市場累計成交６﹒０９萬億元人民幣（等值９１９７億美元），衍生品市場累計
成交１１﹒５０萬億元人民幣（等值１﹒７４萬億美元）。
１－１１月，中國外匯市場累計成交１４５﹒３６萬億元人民幣（等值２１﹒５２萬億美元
）。（ｊｙ）
22/12/2017 15:49
【聚焦人幣】外匯局：１１月匯市成交２﹒６６萬億美元
《經濟通通訊社２２日專訊》國家外匯管理局公布，１１月中，中國外匯市場總計成交
１７﹒５９萬億元人民幣（等值２﹒６６萬億美元）。其中，銀行對客戶市場成交２﹒２３萬億
元人民幣（等值３３７４億美元），銀行間市場成交１５﹒３６萬億元人民幣（等值２﹒３２萬
億美元）；即期市場累計成交６﹒０９萬億元人民幣（等值９１９７億美元），衍生品市場累計
成交１１﹒５０萬億元人民幣（等值１﹒７４萬億美元）。
１－１１月，中國外匯市場累計成交１４５﹒３６萬億元人民幣（等值２１﹒５２萬億美元
）。（ｊｙ）
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