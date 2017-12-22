【海航動向】海航陳峰：圍繞航空主業，對世界級優秀品牌進行併購

《經濟通通訊社２２日專訊》海航集團董事局主席陳峰出席「２０１７中國品牌論壇」時表

示，海航在高速發展航空品牌的同時，也抓住了「走出去」國家戰略和「一帶一路」倡議的機遇

，更是抓住了金融危機以來，全球經濟調整的歷史機遇，迅速圍繞航空主業，對世界級的優秀品

牌進行了一系列併購。

他指，海航人以實業報國，在海南小島很低的起點創辦了一個航空企業。經過２５年的發展

，今天的海航已成長為世界級的企業。

陳峰稱，品牌不是靠一天建成的，「我們只有把世界品牌拿回來，變為中國人、變為中華民

族的，這是最快的路。當然，你有沒有能力消化是你的本事。」

他提及希爾頓酒店集團，「我們一把買下，成為第一大股東，海航現在擁有８０００家酒店

，排居世界第二，１００萬個房間。」還有飛機租賃公司，全球排名第三。全球最大的海運集裝

箱公司等等。海航圍繞著「一帶一路」，圍繞著海航的品牌建設，把全球的品牌變為中華民族走

向世界的重要動力。



＊海南慈航公益基金會去年底持有資產１０﹒８億元＊



另外，海南省慈航公益基金會在海南省政府的網站上披露最新信息顯示，２０１６年，基金

會收入為３﹒３１８億元（人民幣．下同），斥資１﹒４９５億元用於慈善事業。截至２０１６

年底，持有１０﹒８億元的資產。

海南省慈航公益基金會為海航集團第二大股東。（ｊｙ）

