【海航動向】海航收購Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ獲奧地利監管機構批准

《經濟通通訊社２２日專訊》海航集團收購資產管理公司Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ＡＧ的９８％股份的計劃獲奧地利監管機構的批准，為該集團近期在全

球交易中所取得的罕見勝利。

Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ總部位於維也納，市值約２﹒２６９億歐元。海航通過該公司持有德意

志銀行近１０％股份。

Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ在聲明中稱，已經接到了奧地利金融市場監管局「不反對」該項交易的

通知。

海航表示，曾全力配合奧地利監管機構進行評估，對其批准該交易感到非常高興。

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