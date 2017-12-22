《經濟通通訊社２２日專訊》海航集團收購資產管理公司Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ
Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ＡＧ的９８％股份的計劃獲奧地利監管機構的批准，為該集團近期在全
球交易中所取得的罕見勝利。
Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ總部位於維也納，市值約２﹒２６９億歐元。海航通過該公司持有德意
志銀行近１０％股份。
Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ在聲明中稱，已經接到了奧地利金融市場監管局「不反對」該項交易的
通知。
海航表示，曾全力配合奧地利監管機構進行評估，對其批准該交易感到非常高興。
（ｊｙ）（ｚｚ）
22/12/2017 14:18
【海航動向】海航收購Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ獲奧地利監管機構批准
《經濟通通訊社２２日專訊》海航集團收購資產管理公司Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ
Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ＡＧ的９８％股份的計劃獲奧地利監管機構的批准，為該集團近期在全
球交易中所取得的罕見勝利。
Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ總部位於維也納，市值約２﹒２６９億歐元。海航通過該公司持有德意
志銀行近１０％股份。
Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ在聲明中稱，已經接到了奧地利金融市場監管局「不反對」該項交易的
通知。
海航表示，曾全力配合奧地利監管機構進行評估，對其批准該交易感到非常高興。
（ｊｙ）（ｚｚ）
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