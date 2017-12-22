《ＥＴＦ焦點－羅寧雨》從大數據看手遊投資

《ＥＴＦ焦點》最近手機遊戲股吸引不少市場目光，主要因為智能手機在中國更趨普及，愈

來愈多玩家「課金」（於遊戲內付費），令手遊產業的參與人數及遊戲開發商收入同步增長。

手遊之所以大受歡迎，與遊戲開發商願意突破傳統有關。開發商逐漸增加在電腦上以固定售

價出售線下遊戲予玩家，並投放於免費的線上遊戲及手機遊戲。開發商的盈利模式依賴高度活躍

玩家，這些玩家付費提升其在遊戲內的作戰能力，是開發商的重要收入來源。

以往，遊戲開發商在出售線下遊戲後，除了售出的遊戲數量外，不會看到用戶的打機時間、

偏好等，故較難預計遊戲的受歡迎程度及生命周期。反之，手遊玩家在參與線上遊戲時，其一舉

一動一般被開發商的伺服器紀錄下來，此舉讓開發商更容易了解玩家的喜好，助其發展業務。

投資者該如何分析手機遊戲股？答案就在大數據。只要先將不同手機遊戲按開發商歸類，再

觀察其下載量，然後研究遊戲於各省市及年齡層的滲透率，最後了解玩家於遊戲內的活躍程度、

遊戲時間等，就可估算玩家們的課金額，及在遊戲過程中的甚麼部分課金。透過比較實際的課金

額及市場預期，投資者便可以早著先機，更快洞悉開發商的營業狀況，不須等待遊戲開發商公布

季度業績。

數年前，在大部分遊戲開發商僅開業三至五年時，它們尚處於摸索盈利模式的階段，未有妥

善地收集數據，遊戲收入的數據亦欠缺透明度，故以往的大數據投資機會非常難尋。現在情況已

大幅改善，投資者可從不同途徑收集玩家資料，兼且更穩定、準確地預測遊戲開發商的業績，可

大大減低投資風險。《惠理基金分銷業務經理 羅寧雨》



＊ 投資涉及風險，往績不代表將來表現。以上資料僅供參考，並不構成任何投資建議，亦不應

視作投資決策之依據。

