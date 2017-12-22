  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/12/2017 10:37

《精心傑作－溫傑》思城控股有業務增長亮點，佳兆業走勢改善

　　《精心傑作》聖誕節假期前夕，投資者入市意欲減少，美國稅改方案亦已通過，預料年底前
恆指將呈窄幅上落，未必會有顯著方向。在此情況下，若投資者希望現時入市，只能選股不選市
，留意個別股份的投資機遇。今個星期特別介紹兩隻股份給大家作中線部署，包括思城控股
（０１４８６）及佳兆業（０１６３８）。

＊思城控股拓展智能建築服務收益料增＊

　　思城控股主力提供建築設計綜合服務，專門經營建築設計、境觀設計、城市規劃、室內設計
及文物保育等業務。隨著北控集團旗下的北京市市政工程設計研究總院有限公司（「北京市政總
院」）於今年正式入股思城，憧憬兩者合作之下，將展現在技術及資本方面的協同效應。
　　雖然中港兩地市場的競爭仍然非常激烈，但集團透過提升業務模式以減低其影響。上半年集
團收益穩定增長３﹒２％至１﹒７億元。基於集團已與戰略投資者北京市政總院訂立設計服務分
包框架協議，預示未來集團將有機會參與更多大型發展，以進一步推動集團業績。
　　展望未來，集團將通過擴大在公營及市政項目板塊的業務貢獻，及透過兼併與收購拓寬新業
務範疇，以提升其總體市值。集團於９月份公布，認購ＢＩＭ（Ｂｕｉｌｄｉｎｇ
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｍｏｄｅｌｉｎｇ，建築資訊模型）諮詢公司－－ｉｓＢＩＭ的股權
（其於香港及中國內地專注從事軟件開發及ＢＩＭ諮詢服務）。根據資料，２０１６年ＢＩＭ市
場的規模為３６億美元，預期到２０２４年將擴大至超過１８０億美元。是次入股，代表思城可
望拓展智能建築服務，增加往後收益。
　　事實上，集團與ｉｓＢＩＭ擁有類似的客戶群，因此能分享相關資源，為客戶提供更全面的
設計及數據諮詢服務。透過結合思城控股的城市設計實力和ｉｓＢＩＭ豐富的數據諮詢經驗和技
術，可以打造創新的綜合設計諮詢服務板塊，成為集團未來的業務增長點。
　　建議投資者可於２﹒６０元買入思城控股，若能突破並企穩３元水平，有機會上試上試２月
及４月時的高位約３﹒３元，止蝕為２﹒４８元。
　
＊大灣區發展利佳兆業，上望４﹒３元＊
　
　　另外一隻值得留意的股份為佳兆業。該集團主要從事物業發展、物業管理、酒店及餐飲等業
務。首１１個月實現累計合約銷售額約３９６﹒４億元人民幣，按年上升３９﹒３％。基於銷售
成績理想，集團已上調全年銷售目標，由年初訂下的４００億元上調至４４０億元人民幣。
　　雖然中央致力調控樓市，但考慮到集團的地產項目以一線城市及二線重點城市為主，相關地
區經濟發展強勁，帶動物業市場呈現剛性需求，預示集團業績有望持續增長。事實上，集團剛於
１２月９日開盤預售旗下新盤「深圳佳兆業未來城」，市場反應熱烈。
　　集團為在粵港澳大灣區擁有最高土地儲備比例的香港上市內房企業，受惠未來更多政策出台
，前景可期。建議３﹒８元買入，目標４﹒３元，止蝕３﹒４元。
《光大新鴻基財富管理策略師　溫傑》（筆者並無持有上述股份）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】天價大刁不絕 中環中心402億元售中資
生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】四度誕地王 逾千億賣地收入令庫房再水浸
生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】二手樓價升逾11% 「上車靠父幹」成風
生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】新盤有價有市 長實套現515億成吸金王
生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】學者：明年未有誘因爆煲 加息為最大風險
生財有道22/12/2017
【回顧展望－基金】瑞銀：明年續看好科技股板塊 港股趁回調買入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
告訴你，甚麼叫政治逼害？ 42
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
2018狗年運程及投資 2
樓市點評 ． 汪敦敬
美國跳起「最後的探戈」財富效應初現港人卻未識應對？！ 6
健康解「迷」
【一勞永逸？】牙齒「記憶」長達20、30年，成人箍牙要箍足一世？
我要退休 ． 羅國森、曾智華
我正在調整股票組合
打工秘笈
【你估中幾多個？】專業預測！2018年10大人力資源趨勢
辦公室政治 ． 潘少權
【辦公室處世術】態度改變命運！
星座命理
必睇！12星座聖誕禮物推介！
陶冬天下 ． 陶冬
美國減稅，全球變局 1 新文章
花生味辦公室 ． 玄米米
【估你唔到】辦公室裏，活得最奢華的竟然是…
玩樂好去處
【聖誕打卡】最後召集！精選3大特色市集體驗最浪漫聖誕
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【職場撈得掂】斷物識人，年輕人上位要講Commitment
為理發聲 ． 石老師工作室
期待港大展新風 6
政是有心 ． 余君雋
港區人大代表不代表我 7 新文章
形象UP！ ． 藍婷
【聖誕穿搭】為Party Look煩惱？Stylist教你9招襯搭出完美派對造型
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
抗爭改變了甚麼？ 6 新文章
女子愛財 ． 唐德玲
萬勿鬥長命！牛熊證其實比窩輪更恐怖 2
香港街頭美食
【覓食紅磡】登上烈陽號！首間海賊王餐廳終於登陸香港
鬆一鬆 ． 通通
【驚世發現】超簡單方法令寶寶在一分鐘內睡著
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【2018必紅預測】緊貼5個EatClean新潮流 新文章
暢所欲妍 ． 屈穎妍
告訴你，甚麼叫政治逼害？ 42
行政人員
【跨世代歌神】張學友紅足30年 搵食心法
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【離天王巨星一步之遙】The Come Back Kid陳冠希 2
香港街頭美食
【食得招積】米芝蓮推介！香港街頭小食必食攻略（下） 2
辦公室政治 ． 潘少權
【最偉大的上司】失勢了仍留在公司，原來是因為…… 4
為理發聲 ． 石老師工作室
毋忘歷史教誨 認清道德真偽 40
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】冇禮貌可能冇命！ 5
鬆一鬆 ． 通通
【IQ測試】據說能在「1分鐘內找出圖片裡的貓」你的IQ就有140... 3
廣告背後 ． 袁靜
【超洋蔥】你一輩子最後悔的事是甚麼…… 5
不藥而癒 ． Ginson
按摩、熱食、運動、曬太陽 簡單4招改善情緒病！ 4
星座命理
【請好好愛惜】3種對感情最謹慎的男生！ 3
抵玩自助遊
$4400越南芽莊 最美海灣蜜月遊 1
我做Marketing ． Michael & Derek
辭職，可能係一件好事？ 6
中環人 ． 溫天納
牛市難現，狂牛難忍，慢牛股何處尋？
第一桶金 ． 方元
港女散戶加按物業 迎戰北水大媽
美女中醫 ． 譚莉英
【久咳總在秋冬季？】中醫講解咳嗽的2種病因+止咳2招 3
形象UP！ ． 藍婷
【以細節取勝】靠「讓」字，贏氣度、贏好感？ 4
我要退休 ． 羅國森、曾智華
五十後的投資心態
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
4個解喉嚨痛秘方 話你知邊款食物真止痛？ 5
陶冬天下 ． 陶冬
比特幣值得投資嗎？ 1
產品簡介

【etnet Xmas Bonus賞你】星巴克咖啡券

【etnet Bonus賞你】 迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場 「聖誕家族大放送」立體棋盤

【etnet Bonus Xmas賞你】新加坡超人氣鹹蛋零食 - 聖誕派對必備恩物

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊