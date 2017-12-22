《精心傑作－溫傑》思城控股有業務增長亮點，佳兆業走勢改善

《精心傑作》聖誕節假期前夕，投資者入市意欲減少，美國稅改方案亦已通過，預料年底前

恆指將呈窄幅上落，未必會有顯著方向。在此情況下，若投資者希望現時入市，只能選股不選市

，留意個別股份的投資機遇。今個星期特別介紹兩隻股份給大家作中線部署，包括思城控股

（０１４８６）及佳兆業（０１６３８）。



＊思城控股拓展智能建築服務收益料增＊



思城控股主力提供建築設計綜合服務，專門經營建築設計、境觀設計、城市規劃、室內設計

及文物保育等業務。隨著北控集團旗下的北京市市政工程設計研究總院有限公司（「北京市政總

院」）於今年正式入股思城，憧憬兩者合作之下，將展現在技術及資本方面的協同效應。

雖然中港兩地市場的競爭仍然非常激烈，但集團透過提升業務模式以減低其影響。上半年集

團收益穩定增長３﹒２％至１﹒７億元。基於集團已與戰略投資者北京市政總院訂立設計服務分

包框架協議，預示未來集團將有機會參與更多大型發展，以進一步推動集團業績。

展望未來，集團將通過擴大在公營及市政項目板塊的業務貢獻，及透過兼併與收購拓寬新業

務範疇，以提升其總體市值。集團於９月份公布，認購ＢＩＭ（Ｂｕｉｌｄｉｎｇ

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｍｏｄｅｌｉｎｇ，建築資訊模型）諮詢公司－－ｉｓＢＩＭ的股權

（其於香港及中國內地專注從事軟件開發及ＢＩＭ諮詢服務）。根據資料，２０１６年ＢＩＭ市

場的規模為３６億美元，預期到２０２４年將擴大至超過１８０億美元。是次入股，代表思城可

望拓展智能建築服務，增加往後收益。

事實上，集團與ｉｓＢＩＭ擁有類似的客戶群，因此能分享相關資源，為客戶提供更全面的

設計及數據諮詢服務。透過結合思城控股的城市設計實力和ｉｓＢＩＭ豐富的數據諮詢經驗和技

術，可以打造創新的綜合設計諮詢服務板塊，成為集團未來的業務增長點。

建議投資者可於２﹒６０元買入思城控股，若能突破並企穩３元水平，有機會上試上試２月

及４月時的高位約３﹒３元，止蝕為２﹒４８元。



＊大灣區發展利佳兆業，上望４﹒３元＊



另外一隻值得留意的股份為佳兆業。該集團主要從事物業發展、物業管理、酒店及餐飲等業

務。首１１個月實現累計合約銷售額約３９６﹒４億元人民幣，按年上升３９﹒３％。基於銷售

成績理想，集團已上調全年銷售目標，由年初訂下的４００億元上調至４４０億元人民幣。

雖然中央致力調控樓市，但考慮到集團的地產項目以一線城市及二線重點城市為主，相關地

區經濟發展強勁，帶動物業市場呈現剛性需求，預示集團業績有望持續增長。事實上，集團剛於

１２月９日開盤預售旗下新盤「深圳佳兆業未來城」，市場反應熱烈。

集團為在粵港澳大灣區擁有最高土地儲備比例的香港上市內房企業，受惠未來更多政策出台

，前景可期。建議３﹒８元買入，目標４﹒３元，止蝕３﹒４元。

《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》（筆者並無持有上述股份）

