  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/12/2017 10:53

【回顧展望－香港樓市】學者：明年未有誘因爆煲，加息為最大風險

　　《經濟通通訊社記者余萃雯２２日報道》展望明年樓市，市場普遍估計，由於政府未有意為
樓市「減辣」，一手市場仍然繼續被追捧，戴德梁行大中華區副總裁及策略發展顧問部主管陶汝
鴻預料，明年新盤供應多將吸引首置買家及用家至一手市場，令明年市場一手成交比例由目前約
佔三成升至佔三成半。
　　冠域商業及經濟研究中心主任關焯照向《經濟通通訊社》表示，預期明年上半年香港未必會
緊隨美國加息，因此相信上半年樓市仍會穩步上揚，加幅範圍約１０％，但下半年在聯儲局加息
三次後，或會對樓市造成不利影響。

＊美國進入加息周期，料明年平均按息２﹒５％＊
　
　　低息環境是否能延續短期仍看美國加息步伐，美國聯儲局一如預期於上周公布加息０﹒２５
厘，又預示明年將加息３次。巿場預期，本港最優惠利率（Ｐ）快將結束九年不變的情況並進入
上調周期，不過由於美國加息消息已經一早被市場消化，因此普遍認為短期對樓市影響不大。
　　以每一百萬貸款額計，即使明年加息幅度累計加至０﹒７５％，２０年期至３０年期的供款
約只增加３６６元至３９０元。
　　中原按揭經紀董事總經理王美鳳預期，本港銀行將於明年上半年加Ｐ，而全年Ｐ加幅介乎
０﹒５厘至０﹒７５厘。她並預料明年平均按息約於２﹒５％水平，仍遠低於過去２０年平均
３﹒６３％的按息，相信低息環境短期得以延續。
　　另外，關焯照又稱，雖然今年發展商用高價投地，不過他認為，發展商行為仍未達「瘋狂」
，市場短期亦未有誘因導致「爆煲」。不過他提醒，若長遠加息步伐加快，市場則會有「很大反
應」，樓價不會只呈現橫行狀態，暗示屆時樓市或進入下調周期。

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】天價大刁不絕 中環中心402億元售中資
生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】四度誕地王 逾千億賣地收入令庫房再水浸
生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】二手樓價升逾11% 「上車靠父幹」成風
生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】新盤有價有市 長實套現515億成吸金王
生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】學者：明年未有誘因爆煲 加息為最大風險
生財有道22/12/2017
【回顧展望－基金】瑞銀：明年續看好科技股板塊 港股趁回調買入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
告訴你，甚麼叫政治逼害？ 42
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
2018狗年運程及投資 2
樓市點評 ． 汪敦敬
美國跳起「最後的探戈」財富效應初現港人卻未識應對？！ 6
健康解「迷」
【一勞永逸？】牙齒「記憶」長達20、30年，成人箍牙要箍足一世？
我要退休 ． 羅國森、曾智華
我正在調整股票組合
打工秘笈
【你估中幾多個？】專業預測！2018年10大人力資源趨勢
辦公室政治 ． 潘少權
【辦公室處世術】態度改變命運！
星座命理
必睇！12星座聖誕禮物推介！
花生味辦公室 ． 玄米米
【估你唔到】辦公室裏，活得最奢華的竟然是…
陶冬天下 ． 陶冬
美國減稅，全球變局 1 新文章
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【職場撈得掂】斷物識人，年輕人上位要講Commitment
玩樂好去處
【聖誕打卡】最後召集！精選3大特色市集體驗最浪漫聖誕
為理發聲 ． 石老師工作室
期待港大展新風 6
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
抗爭改變了甚麼？ 6 新文章
女子愛財 ． 唐德玲
萬勿鬥長命！牛熊證其實比窩輪更恐怖 2
形象UP！ ． 藍婷
【聖誕穿搭】為Party Look煩惱？Stylist教你9招襯搭出完美派對造型
政是有心 ． 余君雋
港區人大代表不代表我 5 新文章
言歸政傳 ． Jenny Yin
梁天琦退本民前、青政無暇戰補選 本土派進退失據 3
香港街頭美食
【覓食紅磡】登上烈陽號！首間海賊王餐廳終於登陸香港
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【2018必紅預測】緊貼5個EatClean新潮流 新文章
暢所欲妍 ． 屈穎妍
告訴你，甚麼叫政治逼害？ 42
行政人員
【跨世代歌神】張學友紅足30年 搵食心法
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【離天王巨星一步之遙】The Come Back Kid陳冠希 2
香港街頭美食
【食得招積】米芝蓮推介！香港街頭小食必食攻略（下） 2
辦公室政治 ． 潘少權
【最偉大的上司】失勢了仍留在公司，原來是因為…… 4
為理發聲 ． 石老師工作室
毋忘歷史教誨 認清道德真偽 40
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】冇禮貌可能冇命！ 5
鬆一鬆 ． 通通
【IQ測試】據說能在「1分鐘內找出圖片裡的貓」你的IQ就有140... 3
廣告背後 ． 袁靜
【超洋蔥】你一輩子最後悔的事是甚麼…… 5
不藥而癒 ． Ginson
按摩、熱食、運動、曬太陽 簡單4招改善情緒病！ 4
星座命理
【請好好愛惜】3種對感情最謹慎的男生！ 3
抵玩自助遊
$4400越南芽莊 最美海灣蜜月遊 1
我做Marketing ． Michael & Derek
辭職，可能係一件好事？ 6
中環人 ． 溫天納
牛市難現，狂牛難忍，慢牛股何處尋？
第一桶金 ． 方元
港女散戶加按物業 迎戰北水大媽
美女中醫 ． 譚莉英
【久咳總在秋冬季？】中醫講解咳嗽的2種病因+止咳2招 3
形象UP！ ． 藍婷
【以細節取勝】靠「讓」字，贏氣度、贏好感？ 4
我要退休 ． 羅國森、曾智華
五十後的投資心態
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
4個解喉嚨痛秘方 話你知邊款食物真止痛？ 5
陶冬天下 ． 陶冬
比特幣值得投資嗎？ 1
產品簡介

【etnet Xmas Bonus賞你】星巴克咖啡券

【etnet Bonus賞你】 迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場 「聖誕家族大放送」立體棋盤

【etnet Bonus Xmas賞你】新加坡超人氣鹹蛋零食 - 聖誕派對必備恩物

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊