【回顧展望－香港樓市】學者：明年未有誘因爆煲，加息為最大風險

《經濟通通訊社記者余萃雯２２日報道》展望明年樓市，市場普遍估計，由於政府未有意為

樓市「減辣」，一手市場仍然繼續被追捧，戴德梁行大中華區副總裁及策略發展顧問部主管陶汝

鴻預料，明年新盤供應多將吸引首置買家及用家至一手市場，令明年市場一手成交比例由目前約

佔三成升至佔三成半。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照向《經濟通通訊社》表示，預期明年上半年香港未必會

緊隨美國加息，因此相信上半年樓市仍會穩步上揚，加幅範圍約１０％，但下半年在聯儲局加息

三次後，或會對樓市造成不利影響。



＊美國進入加息周期，料明年平均按息２﹒５％＊



低息環境是否能延續短期仍看美國加息步伐，美國聯儲局一如預期於上周公布加息０﹒２５

厘，又預示明年將加息３次。巿場預期，本港最優惠利率（Ｐ）快將結束九年不變的情況並進入

上調周期，不過由於美國加息消息已經一早被市場消化，因此普遍認為短期對樓市影響不大。

以每一百萬貸款額計，即使明年加息幅度累計加至０﹒７５％，２０年期至３０年期的供款

約只增加３６６元至３９０元。

中原按揭經紀董事總經理王美鳳預期，本港銀行將於明年上半年加Ｐ，而全年Ｐ加幅介乎

０﹒５厘至０﹒７５厘。她並預料明年平均按息約於２﹒５％水平，仍遠低於過去２０年平均

３﹒６３％的按息，相信低息環境短期得以延續。

另外，關焯照又稱，雖然今年發展商用高價投地，不過他認為，發展商行為仍未達「瘋狂」

，市場短期亦未有誘因導致「爆煲」。不過他提醒，若長遠加息步伐加快，市場則會有「很大反

應」，樓價不會只呈現橫行狀態，暗示屆時樓市或進入下調周期。

