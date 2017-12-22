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22/12/2017 10:53

【回顧展望－香港樓市】二手樓價升逾１１％，「上車靠父幹」成風

　　《經濟通通訊社記者余萃雯２２日報道》市場聚光燈集中於一手新盤，發展商為新盤提供多
項置業優惠，搶佔二手市場購買力，今年二手市場成交量明顯不如一手熾熱。據中原數據顯示，
今年首１１個月十大藍籌屋苑買賣宗數合共為２１５２宗，市場估計全年買賣宗數更跌穿
２０１５年的２５２２宗低位，創歷史新低。
　　不過整體而言，在市場置業氣氛暢旺下，二手私宅今年１２月初暫錄逾３﹒７８萬宗登記及
涉２８３６億元，金額創２０１２年後５年新高，宗數則創２０１４年後三年新高。而成交放緩
亦無阻樓價續破頂，反映二手樓價的中原城市領先指數ＣＣＬ１２月初升至歷史新高的
１６３﹒３４點，顯示二手樓價今年累升逾１１％。
　
＊十大藍籌屋苑剩嘉湖山莊呎價未過萬元＊

　　一直被視為上車屋苑的天水圍「嘉湖山莊」為十大藍籌屋苑中平均呎價仍未過萬的唯一屋苑
，亦是今年首１１個月錄二手註冊量最多的屋苑。去年底平均呎價仍為約８２００元，但於今年
３月首錄呎價破萬元成交後，實用呎價低於１萬元的放盤「買少見少」，今年首１１個月平均升
幅約１１％。其中「美湖居」一個頂層連天台戶於１０月以近７１０萬元易手，呎價約１﹒１３
萬元，刷新屋苑歷史紀錄。
　　另一上車屋苑「沙田第一城」全年升近１２％，上月更以市場轟動價格易手，市傳任職清潔
女工的「慈母」為助２５歲兒子置業，以近１０９５萬購入「史上最貴」的「沙田第一城」實用
８５３方呎「樓王」，首期近５５０萬元。
　
＊四百萬上車盤快絕跡，首期倍升「靠父幹」成風＊
　
　　樓價狂升，年青人薪金明顯難以追上，若要「上車」不靠「慈母」及「慈父」幫助恐難以成
事。目前金管局政策容許樓價４００萬元或以下物業承造九成按揭，惟市場４００萬元以下物業
已經買少見少，今年首１１個月４００萬元以下的住宅買賣合約跌至１９９６年起的低位，按年
下降４６％至１０６７７宗。
　　仲量聯行董事總經理兼資本市場部主管曾煥平更預料，４００萬至５００萬的細價樓亦即將
絕跡市場，將來６００萬才稱得上是細價樓。這意味九成按揭或快消失市面，在首期倍增下，年
青人上車更困難。
　　花旗銀行發表置業調查反映，沒有物業的２１至２９歲受訪者中，逾半認為未來１０年自己
「上車」無望，比例為有紀錄新高。友邦退休金管理及信託調查亦指，半數受訪父母認同幫助子
女上車較個人退休重要，有５３％受訪父母更願意加按自住物業協助子女上車。
　　「上車靠父幹」成風氣，金管局總裁陳德霖亦對此表示憂慮，他數次重申雖然父母協助子女
置業為人之常情，但現時的超低息環境極不正常，呼籲將自住物業再按，或加按的買家都要注意
風險。
　　而理大應用社會科學系社會政策研究中心主任鍾劍華向《經濟通通訊社》表示，樓價與購買
力脫節，令年青人「靠父幹」上車現象或動用到部分家庭「最後一撮儲蓄」，因此在跌市時整個
家庭的儲蓄或被「蒸發」。

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