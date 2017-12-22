《經濟通通訊社２２日專訊》根據財資市場公會資料顯示，一個月拆息最新報
１﹒１８６０７％，較昨日１﹒１５８９％，上升２﹒７點子，隔夜拆息由昨日
０﹒１５６９６％升至０﹒２１６２５％。一周拆息報０﹒３１８９３％，昨日為
０﹒３３６２５％。（ｃｙ）
22/12/2017 12:57
【本港經濟】一個月拆息再升至１﹒１８６％，再創九年新高
《經濟通通訊社２２日專訊》根據財資市場公會資料顯示，一個月拆息最新報
１﹒１８６０７％，較昨日１﹒１５８９％，上升２﹒７點子，隔夜拆息由昨日
０﹒１５６９６％升至０﹒２１６２５％。一周拆息報０﹒３１８９３％，昨日為
０﹒３３６２５％。（ｃｙ）
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