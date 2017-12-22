【本港經濟】今年第三季信用卡交易總額較上一季增加３﹒５％

《經濟通通訊社２２日專訊》香港金管局今日（２２日）公布，今年第三季在香港發行的支

付卡的統計資料。

於今年第三季末，在市面流通的信用卡總數為１９４７萬張，按季上升１％，按年上升

１﹒４％。信用卡交易量及金額（包括零售銷售及現金貸款）容易受季節因素及整體經濟環境影

響，走勢較為波動。

在今年第三季，信用卡總交易量為１６０２９萬宗，較上一季增加３﹒６％，較去年同期則

增加１０﹒７％。今年第三季的信用卡交易總額為１６０５億港元，較上一季增加３﹒５％，與

去年同期比較增加６﹒５％。交易總額當中，１２０４億港元（７５％）為香港消費，２８８億

港元（１８％）為海外消費，１１３億港元（７％）為現金貸款。

另外，金管局今日公布今年第三季儲值支付工具持牌人所發行的儲值支付工具計劃的統計資

料。

根據季度統計資料，於今年第三季末，使用中的儲值支付工具帳戶總數為４４８５萬個，按

季上升３﹒２％。在今年第三季，儲值支付工具總交易量為１４億宗，較上一季上升３﹒９％。

今年第三季的儲值支付工具總交易金額為３４５億港元，較上一季上升８﹒５％。

總交易金額當中，２００億港元為銷售點消費支付，１３７億港元為網上消費支付，８億港

元為個人對個人轉帳。今年第三季的儲值金額及工具按金總額為７５億港元，較上一季上升

４﹒３％。（ｃｙ）

