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即市新聞

22/12/2017 18:15

《日入而息》假期臨近港股漲２１０點收市，王利民不任康宏主席

　　《今天重點》﹡康宏（０１０１９）過去數周業務維持正常，不排除日後增加新被告；王利
　　　　　　　　　民不再擔任主席，由執董陳志宏接任
　　　　　　　　﹡回顧展望：學者表示明年未有誘因爆煲，加息為最大風險；二手樓價升逾
　　　　　　　　　１１％，「上車靠父幹」成風
　　　　　　　　﹡地政總署表示上水新樂街住宅地共收到１９份標書

　　《即日市況》﹡假期臨近港股漲２１０點收２９５７８創本月高，成交跌至７１８億

　　《深滬股市》﹡滬綜指失守３３００跌０﹒０９％，燃氣股逆市急漲

　　《美元匯價》﹡短線美元技術走勢欠佳，日圓初步阻力；歐元最新報１﹒１８４４╱４８，
　　　　　　　　　日圓最新報１１３﹒３３╱３６

　　《公司業績》﹡海豐國際（０１３０８）派特別息每股１０仙
　　　　　　　　﹡ＢＭＯ亞洲投資債（０３１４１）派息，每單位０﹒１３元
　　　　　　　　﹡品質國際（００２４３）半年盈轉虧蝕逾２﹒０８億元，不派息

　　《公司資訊》﹡康宏（０１０１９）過去數周業務維持正常，不排除日後增加新被告
　　　　　　　　﹡ＥＰＲＩＮＴ集團（０１８８４）授予大馬公司軟件使用權
　　　　　　　　﹡中國智慧能源（０１００４）擬收購太陽能發電廠項目
　　　　　　　　﹡中銀航空租賃（０２５８８）向第三方出售兩架波音７７７飛機
　　　　　　　　﹡協鑫新能源（００４５１）與華潤租賃訂洛陽新安光伏資產售後回租
　　　　　　　　﹡金山工業（０００４０）附屬金山電池下周三撤回新加坡交易所上市地位
　　　　　　　　﹡金斯瑞（０１５４８）附屬訂多發性骨髓瘤產品協作及特許協議
　　　　　　　　﹡美圖（０１３５７）於北京發布人工智慧測膚技術ＭＴｓｋｉｎ
　　　　　　　　﹡香港教育國際（０１０８２）法院頒令終止被控訴訟
　　　　　　　　﹡創業（０２２２１）折讓約１９％配股，集資４４３９萬元
　　　　　　　　﹡鈞濠（００１１５）江蘇徐州地產項目竣工驗收備案已獲城鄉建設局批准
　　　　　　　　﹡新焦點（００３６０）折讓逾３８％配股，淨籌９﹒６５億
　　　　　　　　﹡翠華控股（０１３１４）推出全新烘焙品牌「Ｂｅａｔ」
　　　　　　　　﹡優通（０６１６８）擬購福州市微信支付平台獨家服務供應商
　　　　　　　　﹡ｈｍｖ數碼中國（０８０７８）ＯＴＴ平台推出「樂視苦主優惠」
　　　　　　　　﹡保集健康（０１２４６）與訂約方因商業原因決定不收購工程建設公司

　　《國企紅籌》﹡中材（０１８９３）與中建材（０３３２３）建議合併獲商務部反壟斷局批
　　　　　　　　　准
　　　　　　　　﹡粵運交通（０３３９９）售物流業務予粵運投資，換取道路運輸業務
　　　　　　　　﹡中國飛機租賃（０１８４８）購買６架飛機，涉資近４７億元
　　　　　　　　﹡中國廣核新能源（０１８１１）終止與寶鋼及威鋼合營公司
　　　　　　　　﹡中廣核電力（０１８１６）旗下台山核電站２號機組蒸汽發生器沒有碳含量
　　　　　　　　　超標
　　　　　　　　﹡五礦資源（１２０８）附屬獲工商銀行３億美元循環信貸，為期三年
　　　　　　　　﹡中航科工（０２３５７）向安吉精鑄增資５０００萬元人民幣
　　　　　　　　﹡華潤電力（００８３６）與雲潤能源組合營公司，開發廣東電力項目
　　　　　　　　﹡中信大錳（０１０９１）附屬以１﹒５８億元人民幣出售設備
　　　　　　　　﹡越秀交通基建（０１０５２）１１月廣州北二環高速路費收入升近５％

　　《神州民企》﹡西藏水（０１１１５）５﹒３億購西藏啤酒業務餘下權益
　　　　　　　　﹡罕王（０３７８８）獲遼寧省礦產資源勘查許可證
　　　　　　　　﹡勝利管道（０１０８０）終止出售兩家金屬商品貿易公司
　　　　　　　　﹡中滔環保（０１３６３）中標廣東清遠市固廢清理處置項目，料收益
　　　　　　　　　２１９０萬元人民幣
　　　　　　　　﹡中電光谷（００７９８）出資５０００萬元人民幣，設咸陽智能製造產業園
　　　　　　　　　合營
　　　　　　　　﹡裕興（０８００５）主席及行政總裁於公開市場增持共逾３３７萬股
　　　　　　　　﹡麗珠醫藥（０１５１３）擬推Ａ股股票期權激勵計劃
　　　　　　　　﹡ＭＩ能源（０１５５５）收購吉林省油田分成權益，涉４﹒２９億元
　　　　　　　　﹡騰訊（００７００）投資內地新能源車企威馬汽車

　　《中國要聞》﹡國土部表示加快建立多主體供應、租購並舉的住房制度
　　　　　　　　﹡５Ｇ國際標準料明年出爐
　　　　　　　　﹡工信部表示目標２０２０年民用無人機產值達６００億元
　　　　　　　　﹡內地１１月銷售彩票３８５﹒６億元，增１１﹒８％
　　　　　　　　﹡江蘇、貴州地方政府違規舉債擔保，７０人遭問責
　　　　　　　　﹡百度起訴前高管王勁侵害商業秘密，索賠５０００萬
　　　　　　　　﹡萬達首創「企業包縣」，三年捐贈貴州丹寨１６億元
　　　　　　　　﹡國務院免去張曉慧人行行長助理職務
　　　　　　　　﹡發改委表示降低明年１月後投運的光伏電站標桿上網電價；明年將轉向結構
　　　　　　　　　性優產能進退並重
　　　　　　　　﹡人大常委下周三表決草案，譚惠珠吳秋北：有法律依據；人行今不開展公開
　　　　　　　　　市場操作，單日淨回籠８００億；保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長
　　　　　　　　﹡海航收購Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ獲奧地利監管機構批准；海航陳峰稱圍繞航空
　　　　　　　　　主業，對世界級優秀品牌進行併購；美國會議員促加大對海航審查，包括取
　　　　　　　　　消此前交易批准
　　　　　　　　﹡外匯局表示１１月匯市成交２﹒６６萬億美元
　　　　　　　　﹡金隅北辰聯合體６４﹒８億拿下北京昌平限價宅地
　　　　　　　　﹡諾基亞與華為訂專利授權　
　　　　　　　　﹡中證監表示對內幕交易４宗案件作出行政處罰
　　　　　　　　﹡人大常委會議案說明表示一地兩檢符合憲法及基本法
　　　　　　　　﹡財政部表示首１１月國企利潤２﹒６萬億，增２４％
　　　　　　　　﹡中證監表示嚴厲查處證券中介機構失職等不良行為
　　　　　　　　﹡外管局表示推進資本項目可兌換，防範跨境資金流動風險

　　《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，報１０５３７﹒２７點

　　《其他消息》﹡立法會議事規則修訂正式生效
　　　　　　　　﹡林鄭月娥稱不會回購領展，亦無承諾可以解決領展問題；冀在房屋工作扭轉
　　　　　　　　　供不應求，非扭轉樓價上升
　　　　　　　　﹡梁家傑批袁國強未有捍衛法治，湯家驊認為袁已盡力
　　　　　　　　﹡唐家成稱容許未盈利的生物科技企業上市有風險，但重視投資者保障
　　　　　　　　﹡觀塘安達臣道住宅地今起招標，料每呎樓面地價７０００元
　　　　　　　　﹡ＷｅＣｈａｔ　Ｐａｙ　ＨＫ開通１７間本地銀行直接付款授權功能
　　　　　　　　﹡本港今年第三季信用卡交易總額較上一季增加３﹒５％
　　　　　　　　﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒５１％至１６５﹒３，再創新高
　　　　　　　　﹡美聯表示周末二手屋苑預約睇樓量錄４２０組跌近１７％
（ｚｚ）

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