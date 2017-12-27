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即市新聞

27/12/2017 08:04

《日出而作》蘋果股價急跌，紐約油觸６０美元兩年半高，金價收高

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４７４６．２１　跌　　　７．８５點╱０．０３％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２６８０．５０　跌　　　２．８４點╱０．１１％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　６９３６．２５　跌　　２３．７１點╱０．３４％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　　　　　　　假　期　休　市
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　　　　　　　　假　期　休　市
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　　　　　　　假　期　休　市
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１３．１６，歐元兌美元１．１８６４
　
　　《最新資訊》﹡傳ｉＰｈｏｎｅＸ下季出貨量大減四成
　　　　　　　　﹡蘇皇將支付１﹒２５億美元和解加州抵押貸款證券指控
　　　　　　　　﹡美國總統特朗普正式簽署稅改法案
　　　　　　　　﹡全新盤明年２﹒７萬伙，新界主戰場
　　　　　　　　﹡恆隆地產（００１０１）標售佐敦恆福中心，市值２５億
　　　　　　　　﹡越秀地產（００１２３）油塘凍倉及貨倉改建住宅，明年續前期工作
　　　　　　　　﹡新世界（０００１７）斥１億增購黃大仙舊樓４１伙
　　　　　　　　﹡資本策略短炒兩屋地，料賺２億
　　　　　　　　﹡日本１１月核心通脹率按年上升０﹒９％，勝市場預期
　　　　　　　　﹡利比亞油管爆炸，油價創兩年半高，金價微漲
　　　　　　　　﹡危地馬拉仿傚美國將大使館遷至耶路撒冷
　　　　　　　　﹡俄羅斯拒反對派領袖參加總統大選
　　　　　　　　﹡美股收低，蘋果領跌，兩年期美債收益率９年新高
　　　　　　　　﹡美元兌主要貨幣基本持平，市場交投淡靜
　　　　　　　　﹡北京證監局責令賈躍亭今年底前回國履責
　　　　　　　　﹡比特幣昨日漲一成，從上周大跌中反彈
　　　　　　　　﹡隆成（０１２２５）主席、行政總裁麥光耀辭任
　　　　　　　　﹡金斯瑞（０１５４８）擬購美國生物科技公司全部股權
　　　　　　　　﹡恆大健康（００７０８）購江蘇鎮江市五幅土地，涉資８﹒４億人幣
　　　　　　　　﹡香港教育（０１０８２）訂備忘擬收購香港一舞蹈專科學校
　　　　　　　　﹡華章科技（０１６７３）折讓近５％配股，淨籌１﹒１４億元
　　　　　　　　﹡鎮科（００８５９）控股權易手予內房商，溢價逾一成，今早復牌
　　　　　　　　﹡藥明生物（０２２６９）終止租賃實驗室設備及採購服務框架協議
　
　　《國企紅籌》﹡中鐵建（０１１８６）聯合體中標西北張掖至扁都口段公路項目
　　　　　　　　﹡白雲山（００８７４）增持廣州醫藥三成股權涉資１３億，今早復牌
　　　　　　　　﹡國電科環（０１２９６）深Ａ附屬夥母企合營風電項目
　　　　　　　　﹡悅達礦業（００６２９）遭結欠６００萬美元定和解協議
　
　　《神州民企》﹡安東油服（０３３３７）購伊拉克油服商餘下股權涉７﹒３５億人幣
　　　　　　　　﹡興業（００７５０）以１﹒７億售太陽能電站資產開發業務
　
　　《中國要聞》﹡人行、中證監發布綠色債券評估認證行為指引暫行辦法
　　　　　　　　﹡中保監部分私募股權投資機構違規，擬建黑名單；已備案私募基金管理規模
　　　　　　　　　１０﹒９萬億元
　　　　　　　　﹡住建部：嚴查地產商限制阻撓住房公積金貸款購房；住建部部長：明年續遏
　　　　　　　　　制投機炒房，滿足首套剛需
　　　　　　　　﹡國務院任命閻慶民為中證監副主席
　　　　　　　　﹡發改委：部分供氣供暖企業價格違法行為被查處；發布企業境外投資管理辦
　　　　　　　　　法，明年３月施行

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