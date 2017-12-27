【回顧展望－新股】創板全配售上市不再，同股不同權吸引新經濟股

《經濟通通訊社記者李嘉順２７日報道》本港新股市場今年失落集資額冠軍寶座，欠缺大型

新股項目；另一方面，配售上市的創業板新股質素成疑，為見及此，港交所（００３８８）擬修

改上市規則，提高上市門檻。港交所決定讓新股上市實行「同股不同權」，爭取明年石油及科網

巨擘來港上市。



＊本港修例掀起一場巨變，力爭沙特阿美上市＊



彭博早前有報道指，港交所是次修訂雙類別股權架構（Ｄｕａｌ－ｃｌａｓｓ

ｓｈａｒｅ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）（同股不同權的一種形式），該項措施被形容為「１９９３

年起的上市規則掀起了一場巨變」。本港新股市場早在２０１４年「痛失」阿里巴巴，討論已久

的架構方案剛剛「出爐」，新股市場正準備迎接中資科網股的「上市熱潮」，例如螞蟻金服、小

米等。

目前不少世界級的科網巨企，如Ｆａｃｅｂｏｏｋ、谷歌母企Ａｌｐｈａｂｅｔ均以雙類別

股權架構形式在美國上市，香港計劃仿傚紐約、加拿大等國家，實行「同股不同權」，以吸引其

他科網企業赴港上市。與此同時，香港與國際間的對手展開角力，藉着冀吸引沙特阿美來港上市

，若果成事，香港今年有望再次攀上集資額第一位。



＊駿傑首掛半日即停，被指沒有一個公開市場＊



本港新股市場中，２０１７年同樣是多事之秋，特別是創業板股配售上市之新股，惹人詬病

。當中駿傑集團（０８１８８）屬典型例子。該股於今年首季以配售形式上市，集資約

４５９０萬元，首２５名承配人獲配６１﹒１２％股份，２月２２日早上掛牌，開市價為

３﹒４６元，較配售價０﹒５４元高５﹒４１倍；至午市開市後６分鐘，該股隨即證監會勒令停

牌，證監認為股份交易中似乎沒有一個公開市場。其後，駿傑控股股東配售２５００萬股予

４５５名承配人，每股作價０﹒５４元，控股股東持股量由６０％降至５５％，股份得以復牌。

目前股價在０﹒２８元水平，遠低於上市價。

本港證監會於３月１３日據統計指，２０１６年創業板配售上市公司，首２５名承配人持股

佔配售股份總數則高達７０﹒０％至９９﹒６％。為見及此，證監會指出，設立公開發售部分，

有助建立一個較廣泛的股東基礎的市場。及後創業板內的新股均設有「公開發售」部分，已成上

市的「潛行規則」。



＊企業可不同投票架構，創板股規定要ＩＰＯ＊



港交所於今年６月提出掀高創業板上市門檻，以確保目前市場的資素；另建議「創新板」，

並劃分「創新初板」及「創新主板」，並容許不同投票架構上市，以切合「新經濟」發行人的需

要。時至第四季，港交所行政總裁李小加暗示新板已被否決，指若主板已可兼顧同股不同權的公

司上市，則無必要設立新板，而目前與證監會討論的過程中，基本上沒有特大分歧，並將討論落

實的細節。

港交所在本月１５日公布決定引入「同股不同權」，以便新興產業及創新型公司來港上市，

並以生物科技公司先行；此外，聯交所建議設立新的第二上市渠道，有助吸引紐交所、倫交所上

市發行人來港。另外，建議強制規定所有創業板首次公開招股，要包括１０％的公開發售股份，

創業板控股股東的上市後禁售期，由一年延長至兩年，而主板公司的上市後禁售期規定則維持不

變。



＊兩專家指明年ＩＰＯ市場以新經濟行業為主＊



被問及「同股不同權」會否利好來年香港ＩＰＯ市場，騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪對

《經濟通通訊社》表示，預料主板新股數目將提高新興經濟概念股，例如ＵＢＥＲ、小米等企業

；另一邊廂，雖然創板股上市門檻提高，「借殼上市」機會較微，但對影響本港新股市場排名影

響不大，市場焦點仍在主板。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑則表示，隨同股不同權發展成熟，新經濟股將成為焦點，例

如平保（０２３１８）旗下內地互聯網金融平台陸金所等，至於哪類新經濟行業能從中跑出，現

階段則難以估計。

