《異動股》瑞聲挫逾４％，市場憂明年首季ｉＰｈｏｎｅ銷量疲軟

《經濟通通訊社２７日專訊》瑞聲科技（０２０１８）現價下跌４﹒０７％，報１３６﹒７

元，跌穿１００天線（１４１﹒０６４元）；成交約１８萬股，涉資２４８３萬元。

台灣有傳媒引述匿名消息指，蘋果把ｉＰｈｏｎｅ Ｘ下季出貨量下調４０％至３０００萬

部，消息引發券商紛紛下調預測，料聖誕旺季後ｉＰｈｏｎｅ Ｘ需求會變得疲弱。

國金證券分析師張斌發表報告指，料來年首季ｉＰｈｏｎｅ Ｘ出貨量降至３５００萬部，

因ｉＰｈｏｎｅ Ｘ第一波需求得到滿足後，市場開始擔心ｉＰｈｏｎｅ Ｘ價格太高，導致來

年首季需求疲弱。蘋果昨日跌２﹒５４％，報１７０﹒５７美元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １４﹒５８元 下跌３﹒３２％

華顯光電 （００３３４） １﹒０６元 上升０﹒９５％

通達集團 （００６９８） １﹒９２元 下跌０﹒５２％

信利國際 （００７３２） ３﹒２３元 下跌１﹒８２％

高偉電子 （０１４１５） ２﹒５４元 下跌４﹒１５％



丘鈦科技 （０１４７８） １０﹒４４元 下跌４﹒９２％

富智康 （０２０３８） ２﹒３５元 下跌０﹒４２％

舜宇光學 （０２３８２） ９６﹒９０元 下跌２﹒６６％

鴻騰精密 （０６０８８） ５﹒１５元 下跌４﹒４５％

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