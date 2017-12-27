【新股上市】安永：明年港新股集資額增至千五億元，下半年稍悲觀

《經濟通通訊社２７日專訊》會計師事務所安永發表全球ＩＰＯ市場調查報告，安永會計師

事務所審計服務合夥人陳日輝於記者會表示，２０１７年本港共有１６０個ＩＰＯ上市個案，按

年上升３７％，創歷史新高，成交宗數僅次Ａ股市場，其中創業板ＩＰＯ達８０間，帶動成交宗

數升幅。但年內港股ＩＰＯ缺乏大型股份上市，投資額按年下跌３４％，達１２８２億元。

不過，亞永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮表示，預計明年本港ＩＰＯ投資額達１５００

億元，若沙特阿美、小米、螞蟻金服其中約兩間大型企業最終於本港上市，預料投資額更可超過

２０００億元。

陳氏指，前十大新股中金融股佔具五席，貢獻前十大ＩＰＯ的６４％投資額。他預料，港交

所（００３８８）最新落實的拓寬上市制度，有助吸引生物科技及創新科技股上市，而港交所建

議設立新的第二上市通道，亦以吸引新興及創新產業來港上市。

他續預料，明年上半年新股集資氣氛良好，主要由於預期北水持續南下，延續今年港股升勢

，主板及創板上市規條改動亦屬溫和，符合市場預期。

相反，他對於明年下半年ＩＰＯ展望屬於輕微悲觀，主要由於市場有機會於上半年大幅上升

後獲利回吐，市場資金有可能轉投Ａ股或美股市場，國內投資環境改善，亦會影響明年下半年本

港ＩＰＯ市場表現。

他續指，「同股不同權」對本港市場吸引，影響非根本性，市場回報率及二級市場表現相對

影響較大。雖然美股市場監管要求高，但部分內地企業仍然崇尚美股市場，若本港新股市場要維

持吸引力，「同股不同權」水平只要維持接近美股市場水平便可，本港ＩＰＯ市場仍有一定優勢

，包括融資渠道快、與內地市場有直接聯繫。（ｇｌ）

