【駐京專電】中證監：今年行政處罰共罰沒款７５億，同比增７５％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中國證監會公布今年行政處罰情況綜述，

全年作出行政處罰決定２２４件，罰沒款金額７４﹒７９億元（人民幣﹒下同），同比增長７４

﹒７４％，市場禁入４４人，同比增長１８﹒９１％，行政處罰決定數量、罰沒款金額、市場禁

入人數再創歷史新高，有力維護了市場「三公」原則，有效保護了投資者合法權益，為資本市場

的健康穩定運行提供了強有力保障。

中證監稱，信息披露違法類案件處罰６０宗。其中，慧球科技「１００１項議案」違法系列

案、九好集團與鞍重股份「忽悠式重組」案、雅百特財務造假案等市場影響大、社會關注度高；

方正證券等信息披露違法系列案涉案主體多、手法隱蔽、持續時間久，市場影響惡劣，山東墨龍

虛假陳述欺詐投資者，其實際控制人借機違法減持，內幕交易，「吃相難看」令市場嘩然。同時

，中證監也通過行政追責進一步強化大股東的法律責任和信義義務，對新疆成農違法減持「金新

農」、鄭明略違法減持「巨輪智能」等超比例增減持股票未披露及限制期內交易案件從嚴處罰；

落實「看穿式監管」理念，對江蘇文峰、益盛藥業未如實披露其股東股權代持情況、游久遊戲大

股東未披露一致行動關係等案件依法嚴處。

操縱市場類案件處罰２１宗。隨著市場的發展和監管的加強，操縱市場案件不斷發生新的變

化，一是涉案賬戶控制關係趨於複雜；二是一些不法分子實施跨境、跨市場操縱行為；三是與其

他案件類型相比，操縱案件的涉案金額及非法獲利日趨巨大；四是有的上市公司利益相關方與操

縱方合謀操縱。

內幕交易類案件處罰６０宗。其中，有４４宗案件的內幕信息涉及資產並購重組事項，佔比

為７３﹒３３％，說明上市公司並購重組領域依然是內幕交易的高發地帶，也是行政執法的重點

監控地帶。中介機構違法類案件處罰１７宗。私募基金領域違法案件處罰８宗。期貨市場違法案

件處罰３宗。新三板市場違法案件處罰５宗。短線交易、證券從業人員買賣股票、法人利用他人

賬戶買賣股票、基金經理「老鼠倉」交易等案件２５宗。

