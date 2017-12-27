  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/12/2017 12:45

《午市前瞻》港股有炒作主題，料年底前上試２９８００水平

　　《經濟通通訊社２７日專訊》港股ＡＤＲ升１１５點，報２９６９３點。港股聖誕長假後高
開５４點報２９６３２點，及後隨建行（００９３９）升近２％、多隻內房股抽升、「三桶油」
造好之下，刺激港股最多升１１５點報２９６９３點，再創出本月高位，惟騰訊（００７００）
及平保（０２３１８）倒跌１％及２％，抵銷大市升幅，最終半日升幅收窄至８點，報
２９５８６點。主板成交４２５﹒４２億元。
　　國指升２７點或０﹒２４％，報１１６８０點。滬指跌４點或０﹒１３％，報３３０１點。
　
＊建行跑出破頂，瑞聲舜宇齊齊挫近６％＊

　　建行（００９３９）傳與海航簽住房租賃合作協議，半日揚１﹒７％，報７﹒１７元，盤中
高見７﹒１９元破頂；農行（０１２８８）無升跌，報３﹒６４元；工行（０１３９８）無升跌
，報６﹒２８元；中行（０３９８８）僅升０﹒５３％，午報３﹒８２元。
　　受到利比亞輸油管道爆炸消息刺激，油價創兩年半高，「三桶油」走高，中石化
（００３８６）漲１﹒２２％，報５﹒８３元；中石油（００８５７）跟升１﹒４６％，報
５﹒５７元；中海油（００８８３）亦揚２﹒３５％，報１１﹒３４元。
　　市場憂慮明年首季ｉＰｈｏｎｅ銷量疲軟，瑞聲（０２０１８）軟５﹒８９％，報
１３４﹒１元；舜宇（０２３８２）回吐５﹒９８％，報９３﹒６元，暫表現最差恆指成分股。
　　旺旺（００１５１）連續三日上升累漲１０﹒６％後，半日回吐１﹒０７％，午報６﹒４８
元。

＊碧桂園暫冠藍籌，金斯瑞再破頂見２３﹒５元＊

　　國土部指加快建立租購並舉住房制度，個別內房股向好，中海外（００６８８）漲
２﹒２５％，報２４﹒９５元；碧桂園（０２００７）升６﹒４２％，報１４﹒２６元，暫半日
最佳藍籌股。
　　金斯瑞（０１５４８）擬購美國生物科技公司全部股，半日揚２﹒１１％，午報２１﹒７５
元，盤中高見２３﹒５０元再破頂。
　　霸王（０１３３８）遭入稟清盤，交易中途停牌，停牌前跌近３１％，報０﹒１９７元。
　　紫光控股（００３６５）增購中芯（００９８１）及聯想控股（０３３９６）股份，紫光控
股半日急升２６﹒５６％，報２﹒４３元。中芯國際微升０﹒６７％，報１２﹒１元；聯想控股
亦揚５﹒２１％，報３３﹒３５元。

＊李偉傑：內房受惠中央推租賃，舜宇再挫宜部署止蝕＊

　　財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，市場資金近日輪流炒作，轉至可追落後的板塊
，認為有助港股反覆向上，對後市表現亦樂觀。但由於市場假日氣氛濃厚，市場「未回魂」，加
上成交量少，料年內突破三萬點的機會微。大市近日有主題供炒作，包括基建股及內房股等，料
港股年底前上試２９８００水平。
　　內房股造好，李偉傑指出板塊繼續由政策主導，而中央近日大力拓展租賃市場，對發展規模
大的內房企業有利，建議中長線持有中海外（００６８８）、潤地（０１１０９）及萬科
（０２２０２）等有良好發展基礎的企業，將有利其發展租賃業務。
　　舜宇（０２３８２）因為傳蘋果調低ｉＰｈｏｎｅ需求預期而再挫，李偉傑認為投資者宜部
署止蝕，中短線宜於買入價以下１０％止蝕，長線宜於２０％止蝕，待股價跌勢穩定下來，再作
進一步部署。（ｇｖ、ａｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道27/12/2017
【回顧展望－新股】創板全配售上市不再 同股不同權吸引新經濟股
生財有道27/12/2017
【回顧展望－新股】本港新股集資額跌至第四 明年表現看大市走勢
國際動態27/12/2017
莫斯科巴士衝行人隧道 至少5死
興證快訊27/12/2017
中央經濟工作會議
生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】天價大刁不絕 中環中心402億元售中資
生財有道22/12/2017
【回顧展望－香港樓市】四度誕地王 逾千億賣地收入令庫房再水浸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
鬆一鬆 ． 通通
【驚世發現】超簡單方法令寶寶在一分鐘內睡著
政是有心 ． 余君雋
港區人大代表不代表我 27
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
2018狗年運程及投資 2
香港街頭美食
【覓食紅磡】登上烈陽號！首間海賊王餐廳終於登陸香港
打工秘笈
【你估中幾多個？】專業預測！2018年10大人力資源趨勢
健康解「迷」
【靈魂之窗】五臟是否健康？你的眼睛會告訴你！ 1
陶冬天下 ． 陶冬
美國減稅，全球變局 1
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
我們應該向日本企業學些甚麼？
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
抗爭改變了甚麼？ 6
論盡中港台 ． 岑逸飛
中美俄日的「非零和博弈」 6
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【2018必紅預測】緊貼5個EatClean新潮流
足球俱樂部 ． 主教練
高普不是擇善固執 雲加仍是冥頑不靈
抵玩自助遊
【$7900岡山鳥取7日遊】古糧倉泛舟 砂丘騎駱駝 嘆原個蜜桃巴菲
女子愛財 ． 唐德玲
萬勿鬥長命！牛熊證其實比窩輪更恐怖 2
第一桶金 ． 方元
2018年，我看好港交所（上）
我家私房菜 ． 韋太
【吃苦就是吃補】家鄉釀涼瓜
句句有骨 ． 胡兆邦
【藥到病除？】膝關節退化，打透明質酸針有用嗎？ 2
What's On
【聖誕老人出沒注意！】揭開港產Santa的神秘面紗
玄來更精彩 ． 黃美雲
點解咁凍？點樣養生？
廣告背後 ． 袁靜
【珍惜眼前人】你可交心的朋友有多少？ 1
暢所欲妍 ． 屈穎妍
告訴你，甚麼叫政治逼害？ 42
行政人員
【跨世代歌神】張學友紅足30年 搵食心法
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【離天王巨星一步之遙】The Come Back Kid陳冠希 2
鬆一鬆 ． 通通
【驚世發現】超簡單方法令寶寶在一分鐘內睡著
為理發聲 ． 石老師工作室
毋忘歷史教誨 認清道德真偽 40
香港街頭美食
【食得招積】米芝蓮推介！香港街頭小食必食攻略（下） 2
辦公室政治 ． 潘少權
【最偉大的上司】失勢了仍留在公司，原來是因為…… 4
政是有心 ． 余君雋
泛民初一 點人數玩拉布 建制十五 修改議事規則 33
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】冇禮貌可能冇命！ 5
廣告背後 ． 袁靜
【超洋蔥】你一輩子最後悔的事是甚麼…… 5
不藥而癒 ． Ginson
按摩、熱食、運動、曬太陽 簡單4招改善情緒病！ 4
星座命理
【請好好愛惜】3種對感情最謹慎的男生！ 3
我做Marketing ． Michael & Derek
辭職，可能係一件好事？ 6
中環人 ． 溫天納
牛市難現，狂牛難忍，慢牛股何處尋？
美女中醫 ． 譚莉英
【久咳總在秋冬季？】中醫講解咳嗽的2種病因+止咳2招 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
4個解喉嚨痛秘方 話你知邊款食物真止痛？ 6
形象UP！ ． 藍婷
【以細節取勝】靠「讓」字，贏氣度、贏好感？ 4
「男」言之隱 NEW
性事無限期 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
五十後的投資心態
抵玩自助遊
$9,300 美國聖地牙哥度假4天 1
產品簡介

【DIVA Channel】賞McWilliam's 葡萄酒

【etnet Bonus賞你】 迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場 「聖誕家族大放送」立體棋盤

【etnet Bonus Xmas賞你】新加坡超人氣鹹蛋零食 - 聖誕派對必備恩物

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊