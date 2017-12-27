《午市前瞻》港股有炒作主題，料年底前上試２９８００水平

《經濟通通訊社２７日專訊》港股ＡＤＲ升１１５點，報２９６９３點。港股聖誕長假後高

開５４點報２９６３２點，及後隨建行（００９３９）升近２％、多隻內房股抽升、「三桶油」

造好之下，刺激港股最多升１１５點報２９６９３點，再創出本月高位，惟騰訊（００７００）

及平保（０２３１８）倒跌１％及２％，抵銷大市升幅，最終半日升幅收窄至８點，報

２９５８６點。主板成交４２５﹒４２億元。

國指升２７點或０﹒２４％，報１１６８０點。滬指跌４點或０﹒１３％，報３３０１點。



＊建行跑出破頂，瑞聲舜宇齊齊挫近６％＊



建行（００９３９）傳與海航簽住房租賃合作協議，半日揚１﹒７％，報７﹒１７元，盤中

高見７﹒１９元破頂；農行（０１２８８）無升跌，報３﹒６４元；工行（０１３９８）無升跌

，報６﹒２８元；中行（０３９８８）僅升０﹒５３％，午報３﹒８２元。

受到利比亞輸油管道爆炸消息刺激，油價創兩年半高，「三桶油」走高，中石化

（００３８６）漲１﹒２２％，報５﹒８３元；中石油（００８５７）跟升１﹒４６％，報

５﹒５７元；中海油（００８８３）亦揚２﹒３５％，報１１﹒３４元。

市場憂慮明年首季ｉＰｈｏｎｅ銷量疲軟，瑞聲（０２０１８）軟５﹒８９％，報

１３４﹒１元；舜宇（０２３８２）回吐５﹒９８％，報９３﹒６元，暫表現最差恆指成分股。

旺旺（００１５１）連續三日上升累漲１０﹒６％後，半日回吐１﹒０７％，午報６﹒４８

元。



＊碧桂園暫冠藍籌，金斯瑞再破頂見２３﹒５元＊



國土部指加快建立租購並舉住房制度，個別內房股向好，中海外（００６８８）漲

２﹒２５％，報２４﹒９５元；碧桂園（０２００７）升６﹒４２％，報１４﹒２６元，暫半日

最佳藍籌股。

金斯瑞（０１５４８）擬購美國生物科技公司全部股，半日揚２﹒１１％，午報２１﹒７５

元，盤中高見２３﹒５０元再破頂。

霸王（０１３３８）遭入稟清盤，交易中途停牌，停牌前跌近３１％，報０﹒１９７元。

紫光控股（００３６５）增購中芯（００９８１）及聯想控股（０３３９６）股份，紫光控

股半日急升２６﹒５６％，報２﹒４３元。中芯國際微升０﹒６７％，報１２﹒１元；聯想控股

亦揚５﹒２１％，報３３﹒３５元。



＊李偉傑：內房受惠中央推租賃，舜宇再挫宜部署止蝕＊



財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，市場資金近日輪流炒作，轉至可追落後的板塊

，認為有助港股反覆向上，對後市表現亦樂觀。但由於市場假日氣氛濃厚，市場「未回魂」，加

上成交量少，料年內突破三萬點的機會微。大市近日有主題供炒作，包括基建股及內房股等，料

港股年底前上試２９８００水平。

內房股造好，李偉傑指出板塊繼續由政策主導，而中央近日大力拓展租賃市場，對發展規模

大的內房企業有利，建議中長線持有中海外（００６８８）、潤地（０１１０９）及萬科

（０２２０２）等有良好發展基礎的企業，將有利其發展租賃業務。

舜宇（０２３８２）因為傳蘋果調低ｉＰｈｏｎｅ需求預期而再挫，李偉傑認為投資者宜部

署止蝕，中短線宜於買入價以下１０％止蝕，長線宜於２０％止蝕，待股價跌勢穩定下來，再作

進一步部署。（ｇｖ、ａｌ）

