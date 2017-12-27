【新股上市】艾伯科技耀才暗盤收報１﹒８４元，每手賺６８０元

《經濟通通訊社２７日專訊》艾伯科技（０２７０８）明日掛牌。該股於耀才交易系統暗盤

收報１﹒８４元，較招股價１﹒５元升２２﹒７％。以每手２０００股計算，不計手續費，每手

賺６８０元。

該股於輝立交易系統暗盤收報１﹒８１元，較招股價升２０﹒７％。不計手續費，每手賺

６２０元。（ｌｙ）

