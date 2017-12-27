《經濟通通訊社２７日專訊》凌銳控股（００７８４）明日掛牌。該股於輝立交易系統暗盤
收報０﹒６９元，較招股價０﹒５元升３８％。以每手１００００股計算，不計手續費，每手賺
１９００元。
該股於耀才暗盤收報０﹒６５元，較招股價升３０％。不計手續費，每手賺１５００元。
（ｌｙ）
27/12/2017 19:21
【新股上市】凌銳控股輝立暗盤收報０﹒６９元，每手賺１９００元
《經濟通通訊社２７日專訊》凌銳控股（００７８４）明日掛牌。該股於輝立交易系統暗盤
收報０﹒６９元，較招股價０﹒５元升３８％。以每手１００００股計算，不計手續費，每手賺
１９００元。
該股於耀才暗盤收報０﹒６５元，較招股價升３０％。不計手續費，每手賺１５００元。
（ｌｙ）
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