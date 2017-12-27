【新股上市】凌銳控股輝立暗盤收報０﹒６９元，每手賺１９００元

《經濟通通訊社２７日專訊》凌銳控股（００７８４）明日掛牌。該股於輝立交易系統暗盤

收報０﹒６９元，較招股價０﹒５元升３８％。以每手１００００股計算，不計手續費，每手賺

１９００元。

該股於耀才暗盤收報０﹒６５元，較招股價升３０％。不計手續費，每手賺１５００元。

（ｌｙ）

