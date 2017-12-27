【康宏風暴】康宏再控王利民、麥光耀及兩公司，涉不當轉移顧客

《經濟通通訊社２７日專訊》康宏環球（０１０１９）今再次入稟高等法院，就涉嫌被假冒

，導致出現重大財務損失及損害一事，向四名被告人包括前康宏行政總裁麥光耀及主席王利民等

展開法律行動，及另外兩間公司包括康宏証券，追究該等人士違反董事信託責任並追討損失。



＊「康宏証劵」假冒與「康宏環球」屬同集團，轉移顧客及銷售高風險垃圾債劵＊



原告「康宏環球」於入稟狀指，第一被告麥光耀及第二被告王利民為第三被告「康宏証劵投

資公司」的現任及前任董事。而第三被告「康宏証劵」與「康宏環球」實際上為完全獨立的公司

，從無股權或隸屬關係。

原告指，「康宏証劵」於２０１０年起，利用「康宏環球」公司的商號、商標、網址、電郵

等，讓其向公眾及潛在顧客失實陳述兩公司為同一集團成員。「康宏証劵」並向公眾銷售高風險

垃圾債劵，以及可能屬不受監管的結構性金融產品等，令公眾錯誤地以為原告公司認可該等產品

為適合謹慎投資者的。

此外，入稟狀顯示「康宏証劵」不當利用公司的顧客及員工資料，將公司的顧客及商機轉移

至「康宏証劵」，當中涉及促致「康宏環球」的員工向顧客失實陳述「康宏証劵」與公司有關連

，令顧客與「康宏証劵」達成合約關係。



＊康宏証劵與鼎成證劵達「秘密協議」，不當傳送逾４５００萬元配售費＊



入稟狀又提及，麥光耀、王利民及「康宏証劵」於２０１４至２０１５年公司的配售債劵活

動中，透過「秘密協議」，不當地將公司發予第四被告「鼎成證劵」不少於４５００萬元的配售

費傳送給「康宏証劵」。

公司向各被告人追討包括損害賠償、從中賺取的利潤等，並要求法庭禁止被告人繼續不當行

為，包括以公司的商號、商標等，假冒公司營運、違反對公司的受信責任、轉移公司的顧客及商

機、接觸有關顧客及處理其投資資產等。



＊康宏環球：不排除未來會加入其他被告人及申索＊



「康宏環球」發新聞稿表示，將會繼續調查事件，而其他監管及執法部門亦正進行調查，因

此公司不排除在未來會加入其他被告人及申索。公司將繼續與會計及法律團隊合作，追討其應有

權益並會繼續協助有關當局進行相關調查。（ｋｙ）

